В Госдуме оценили шансы Польши в войне против России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал RT заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака, который не исключил возможности ядерного удара по России в случае «агрессии» с её стороны.

Скшипчак также отметил, что «в битве против российской военной машины ни одна армия в Европе, включая Польшу , не имела бы никакого шанса», именно поэтому, по его мнению, Польша вступила в НАТО

«Россия ни на кого не собирается нападать. Она не агрессор, а миротворец. Мы не ведём агрессивную политику, в отличие от НАТО, членом которой является, в том числе, и Польша. Господину генералу надо напомнить, что именно НАТО осуществляло бомбардировки в конце прошлого столетия в центре Европы», — отметил Красов.

По словам депутата, «не удивительно, что такие изречения звучат из уст военного именно из Польши».

«Польша и страны Прибалтики сейчас выступают главными инициаторами грязеобливания в сторону России. Они двигаются в авангарде, продвигая интересы, в первую очередь, США. Польша — ярый пропагандист идей заокеанской страны именно в европейской части», — заключил парламентарий.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак не исключил возможности ядерного удара по России в случае войны.