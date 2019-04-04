Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме оценили шансы Польши в войне против России 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал RT заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака, который не исключил возможности ядерного удара по России в случае «агрессии» с её стороны.
Скшипчак также отметил, что «в битве против российской военной машины ни одна армия в Европе, включая Польшу, не имела бы никакого шанса», именно поэтому, по его мнению, Польша вступила в НАТО.
«Россия ни на кого не собирается нападать. Она не агрессор, а миротворец. Мы не ведём агрессивную политику, в отличие от НАТО, членом которой является, в том числе, и Польша. Господину генералу надо напомнить, что именно НАТО осуществляло бомбардировки в конце прошлого столетия в центре Европы», — отметил Красов.
По словам депутата, «не удивительно, что такие изречения звучат из уст военного именно из Польши».
«Польша и страны Прибалтики сейчас выступают главными инициаторами грязеобливания в сторону России. Они двигаются в авангарде, продвигая интересы, в первую очередь, США. Польша — ярый пропагандист идей заокеанской страны именно в европейской части», — заключил парламентарий.
Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак не исключил возможности ядерного удара по России в случае войны.
RT на русском: последние новости
Токаев пообещал беречь дружбу Казахстана и России Захарова иронично оценила слова Порошенко о возможных переговорах с Россией В МИД России выступили за реформирование системы наблюдения ОБСЕ за выборами
Комментарии
Политика , Армия , Войска , Европа , Андрей Красов , Госдума , НАТО , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский раскрыл отношение к Крыму104
Шоу года: Порошенко сдался и принял вызов Зеленского
«Неприемлемо: Россия вновь возмутила Японию173
«Так выглядит смерть»36
Польша пригрозила России ядерным ударом678
Видео
Шоу года: Порошенко сдался и принял вызов Зеленского
В мире Статьи
Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»
В мире Украина
Подруга Булдакова рассказала подробности его смерти
Шоу-бизнес
Опубликовано видео задержания мэра Евпатории
Происшествия
В России готовят новый вид маткапитала
Общество
«Бравада НАТО нас не волнует»: адмирал ответил альянсу
Армия
Объявлен план «Перехват»: ЧП в Москве
Происшествия Криминал
Собчак попарилась в бане с Волочковой
Шоу-бизнес
Зеленский дал Порошенко 24 часа
В мире Украина
Скандал на НТВ: внезапно пропал ведущий ток-шоу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение