Пушков ответил на обещание украинского министра въехать в Москву на танке

Российский сенатор Алексей Пушков , комментируя обещание министра инфраструктуры Украины Владимир Омеляна въехать в Москву на танке, написал, что "киевские болтуны могут въехать лишь в выгребную яму".

Ранее Омелян пообещал въехать в Москву на танке, так он прокомментировал предложение Союза транспортников России прислать представителя для обсуждения единого транспортного пространства.

С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в разы по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине. В государственной администрации железнодорожного транспорта Украины сообщили ранее, что самым прибыльным украинским поездом по итогам 2017 года стал поезд "Киев — Москва", он принес почти 6 миллионов долларов прибыли.