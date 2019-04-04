Конституционный суд вынес решение по пенсионной реформе

Конституционный суд России не увидел препятствий в законодательстве для проведения пенсионной реформы и счел ее законной. Так как определение возраста выхода на пенсию остается прерогативой законодателя, российская конституция «не исключает возможности изменения пенсионного возраста». Такой вывод следует из определения Конституционного суда России.

В документе подчеркнуто, что принятие решения о пенсионном возрасте было основано на экспертно-аналитических оценках реформы. Тем не менее, сочли в суде, мнения людей по поводу таких мер был и остаются различными.

Органы госвласти проводят любые изменения в интересах людей, уверены в суде, даже если россияне не выражают своей поддержки правотворческим намерениям властей.

Парламентарии отмечали, что эта необоснованная реформа умаляет конституционные права граждан на соцобеспечение в старости. Кроме того, поправки нарушают 55 главу конституции, которая прописывает неконституционные права нетрудоспособных граждан на назначение им социальной пенсии по старости. Вместо пенсионной реформы депутаты предложили ввести прогрессивный подоходный налог.