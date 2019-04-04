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Конституционный суд вынес решение по пенсионной реформе 

360tv.ru + ещё 5 25 минут назад
Фото: ТАСС
Конституционный суд России не увидел препятствий в законодательстве для проведения пенсионной реформы и счел ее законной. Так как определение возраста выхода на пенсию остается прерогативой законодателя, российская конституция «не исключает возможности изменения пенсионного возраста». Такой вывод следует из определения Конституционного суда России.
В документе подчеркнуто, что принятие решения о пенсионном возрасте было основано на экспертно-аналитических оценках реформы. Тем не менее, сочли в суде, мнения людей по поводу таких мер был и остаются различными.
Органы госвласти проводят любые изменения в интересах людей, уверены в суде, даже если россияне не выражают своей поддержки правотворческим намерениям властей.
Напомним, что в декабре минувшего года депутаты от КПРФ, партии «Справедливая Россия» и ЛДПР направили в Конституционный суд обжалование положений пенсионной реформы.
Парламентарии отмечали, что эта необоснованная реформа умаляет конституционные права граждан на соцобеспечение в старости. Кроме того, поправки нарушают 55 главу конституции, которая прописывает неконституционные права нетрудоспособных граждан на назначение им социальной пенсии по старости. Вместо пенсионной реформы депутаты предложили ввести прогрессивный подоходный налог.
Пенсионная реформа проводится в России с октября 2018 года, когда Владимир Путин подписал соответствующий указ. Изменение предусматривают продление пенсионного возраста у мужчин до 65 лет, в у женщин до 60 лет.
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Политика , Владимир Путин , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР
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