Удар под дых: США отказали России в важном вопросе

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Не захотели: Лавров рассказал о нежелании США сотрудничать по вопросу кибербезопасности 

Рамблер + ещё 2 17 минут назад
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал в интервью газете «Московский комсомолец» об отказе США сотрудничать по вопросам кибербезопасности.
По словам Лаврова, после того как Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в выборы президента США, российские дипломаты предложили своим американским коллегам передать им свои подозрения.
Он заявил, что и в России, и в США «существует такой механизм, как национальный Центр по уменьшению ядерной опасности», российская сторона предлагала воспользоваться его каналами для передачи подозрений. Лавров подчеркнул, что «это доверительный, профессиональный канал», однако обвинения так и остались обезличенными.
«Они ответили отказом. Мы еще несколько раз это перепредлагали. Переписка на тему киберугроз со стороны России, хакерства и прочего шла с сентября 2016 года по январь 2017 года, то есть на всем протяжении остаточного периода администрации Барака Обамы», — сказал Лавров.
По словам Лаврова, Россия предлагала США опубликовать эту переписку, «чтобы люди знали, как мы на все это реагировали».
«Они отказались. Мы как порядочные ребята не можем сделать этого в одиночку, но предупредили их, что мы скажем о самом факте их отказа опубликовать эту переписку», — добавил Лавров.
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Политика , Видео , Сергей Лавров , МИД , Администрация США , Московский комсомолец , США
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