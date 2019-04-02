Удар под дых: США отказали России в важном вопросе

Не захотели: Лавров рассказал о нежелании США сотрудничать по вопросу кибербезопасности

По словам Лаврова, после того как Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в выборы президента США, российские дипломаты предложили своим американским коллегам передать им свои подозрения.

Он заявил, что и в России , и в США «существует такой механизм, как национальный Центр по уменьшению ядерной опасности», российская сторона предлагала воспользоваться его каналами для передачи подозрений. Лавров подчеркнул, что «это доверительный, профессиональный канал», однако обвинения так и остались обезличенными.

«Они ответили отказом. Мы еще несколько раз это перепредлагали. Переписка на тему киберугроз со стороны России, хакерства и прочего шла с сентября 2016 года по январь 2017 года, то есть на всем протяжении остаточного периода администрации Барака Обамы», — сказал Лавров.

По словам Лаврова, Россия предлагала США опубликовать эту переписку, «чтобы люди знали, как мы на все это реагировали».