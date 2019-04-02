Путин произвел перестановки в прокуратуре

Информация об этом появилась на официальном сайте Генпрокуратуры России

На должность прокурора Алтайского края президент назначил Александра Руднева, который ранее занимал должность первого заместителя прокурора Волгоградской области.

Александр Руднев закончил Алтайский госуниверситет, после чего поступил на должность помощника прокурора района и дослужился до начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной оперативно-розыскной деятельностью Алтайского края, пока его не перевели на должность первого заместителя прокурора Волгоградской области.

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и медалью «290 лет прокуратуре России».

Прокурором Рязанской области президент назначил Ивана Панченко, который занимал должность заместителя прокурора Воронежской области.