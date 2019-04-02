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Путин произвел перестановки в прокуратуре 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Президент России Владимир Путин освободил от должности прокурора Карачаево-Черкесской Республики Александра Терещенко и снял с должностей глав Дальневосточной и Северо-Западной транспортных прокуратур Александра Хатунцева и Олега Колесова.
Информация об этом появилась на официальном сайте Генпрокуратуры России.
На должность прокурора Алтайского края президент назначил Александра Руднева, который ранее занимал должность первого заместителя прокурора Волгоградской области.
Александр Руднев закончил Алтайский госуниверситет, после чего поступил на должность помощника прокурора района и дослужился до начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной оперативно-розыскной деятельностью Алтайского края, пока его не перевели на должность первого заместителя прокурора Волгоградской области.
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и медалью «290 лет прокуратуре России».
Прокурором Рязанской области президент назначил Ивана Панченко, который занимал должность заместителя прокурора Воронежской области.
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Комментарии28
Политика , Видео , Олег Колесов , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , Алтайский Край , Карачаево-Черкесская Республика
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