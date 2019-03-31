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Глава Тувы рассказал о фирменном шашлыке Путина 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин на отдыхе в Туве сам готовит шашлык, при этом маринад для этого блюда глава государства держит в секрете, заявил глава республики Шолбан Кара-оол.
Он отметил, что Путин сам делает маринад для шашлыка. При этом готовится шашлык из мяса, добытого на охоте.
«Президент любит жарить мясо… Все делает сам президент», — передает слова Кара-оола РИА «Новости».
По его словам, получается «шикарный» шашлык, но маринад для него Путин держит в секрете.
Кроме того, глава Тувы рассказал, что на отдыхе в тайге Путин пьет кофе в турке и национальный тувинский чай. Кофе готовился Кара-оолом, Путиным и Шойгу самостоятельно по утрам на костре. Чай варится согласно традициям — по рецепту бабушки главы Тувы.
Путин несколько раз отдыхал в Туве — последний раз в конце августа 2018 года.
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Политика , Владимир Путин , РИА Новости , Республика Тыва
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