Глава Тувы рассказал о фирменном шашлыке Путина

Президент Владимир Путин на отдыхе в Туве сам готовит шашлык, при этом маринад для этого блюда глава государства держит в секрете, заявил глава республики Шолбан Кара-оол.

Он отметил, что Путин сам делает маринад для шашлыка. При этом готовится шашлык из мяса, добытого на охоте.

«Президент любит жарить мясо… Все делает сам президент», — передает слова Кара-оола РИА «Новости».

По его словам, получается «шикарный» шашлык, но маринад для него Путин держит в секрете.

Кроме того, глава Тувы рассказал, что на отдыхе в тайге Путин пьет кофе в турке и национальный тувинский чай. Кофе готовился Кара-оолом, Путиным и Шойгу самостоятельно по утрам на костре. Чай варится согласно традициям — по рецепту бабушки главы Тувы.

Путин несколько раз отдыхал в Туве — последний раз в конце августа 2018 года.