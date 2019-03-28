Россию могут исключить из Совета Европы

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В МИД прокомментировали исключение России из Совета Европы 

РИА Новости + ещё 3 4 часа назад
Вокруг членства России в Совете Европы сложилась серьезная ситуация, есть риск выхода или исключения РФ из организации, сообщил РИА Новости замдиректора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Илья Субботин.
"Ситуация серьёзная, риск выхода или исключения России из Совета есть", — сказал Субботин.
"Нам нужны решения КМСЕ (Комитет министров иностранных дел СЕ — ред.), которые бы фиксировали примат устава Совета Европы", — добавил он, отметив, что КМСЕ — единственный орган, уполномоченный принимать решение от имени организации.
Дипломат напомнил, что "любые санкционные решения ПАСЕ возможны по уставу с согласия КМСЕ".
Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях.
В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
В ПАСЕ признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям: пришлось на 9% заморозить бюджет организации, дефицит составил 1,5 миллиона евро.
Ягланд заявил, что если страна не платит взносы в течение двух лет, уставной орган — комитет министров — может рассмотреть вопрос о ее исключении.
Для России этот срок наступает в конце июня 2019 года.
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Политика , Видео , В мире , МИД , Совет Европы , РИА Новости
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