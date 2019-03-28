Россию могут исключить из Совета Европы

В МИД прокомментировали исключение России из Совета Европы

"Ситуация серьёзная, риск выхода или исключения России из Совета есть", — сказал Субботин.

"Нам нужны решения КМСЕ (Комитет министров иностранных дел СЕ — ред.), которые бы фиксировали примат устава Совета Европы", — добавил он, отметив, что КМСЕ — единственный орган, уполномоченный принимать решение от имени организации.

Дипломат напомнил, что "любые санкционные решения ПАСЕ возможны по уставу с согласия КМСЕ".

Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях.

В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В ПАСЕ признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям: пришлось на 9% заморозить бюджет организации, дефицит составил 1,5 миллиона евро.

Ягланд заявил, что если страна не платит взносы в течение двух лет, уставной орган — комитет министров — может рассмотреть вопрос о ее исключении.

Для России этот срок наступает в конце июня 2019 года.