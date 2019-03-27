«Сыграет еще пару партий»: где находится Дворкович

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович не находится в России: об этом заявил его брат Михаил.

«Не в России. И будет там еще несколько дней», — сообщил он изданию РБК.

При этом даты предполагаемого пребывания Дворковича за рубежом, а также цель поездки и страну, где он находится Михаил Дворкович не назвал.

Таким образом родственник бывшего вице-премьера подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что Дворковича сейчас нет в стране — она опровергает сообщения прессы о том, что задержанный накануне бывший министр открытого правительства прилетел в Россию, чтобы отпраздновать день рождения Аркадия Дворковича.

О том, что бывший вице-премьер, а ныне президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович в настоящее время находится за границей, ранее «Интерфакс» со ссылкой на представителя организации. Отмечалось, что он вернется в Россию на следующей неделе.

«Президент ФИДЕ каждую неделю совершает по две поездки за рубеж, и нынешний визит в Европу был давно запланирован. Сейчас Дворкович находится за границей, в начале следующей недели у него запланированы мероприятия в Москве», — отметил собеседник агентства.

Между тем, советник президента ФИДЕ Берик Балгабаев рассказал журналистам, что глава шахматной федерации вернется в Москву 30 марта.

Дворковича не было в России уже 24 марта.

«Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович посетил турнир и сыграл первый символический ход на верхней доске, чтобы начать крупнейшее шахматное событие в истории, организованное в Сан-Марино. В ходе визита Аркадий Дворкович встретился с президентом олимпийского комитета Примо Джарди и президентом шахматной федерации Сан-Марино Иваном Табарини», — сообщили радиостанции в пресс-службе Федерации шахмат Сан-Марино.

Там также отметили, что он сыграл с Табарини «пару блиц-партий».

Это также подтвердил источник «Интерфакса»: «Дворкович несколько дней назад принял участие в мероприятиях, связанных с чемпионатом по шахматам малых стран Европы в Сан-Марино».

Информацию о том, что сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович находится не на территории РФ, подтвердили «Газете.Ru» и в научном центре.

«Он находится за границей, где проводит ряд встреч», — пояснили в пресс-службе фонда.

Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов , которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича — якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.

Однако позже стало известно, что Дворкович, напротив, отметил свой 47-й день рождения в Италии. Об этом рассказал президент шахматной федерации Сан-Марино Иван Табарини.

В то же время помощник бывшего вице-премьера правительства России Константин Киселев отказался сообщать журналистам, где Дворкович отмечал праздник, подчеркнув, что «связаться с ним сейчас не получится».

Ранее, во вторник, 26 марта, Абызова задержали сотрудники правоохранительных органов . Экс-министру предъявили обвинения в создании организованного преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.

Как считает следствие, политик похитил вместе с подельниками 4 млрд руб. у таких компаний, как ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Эти предприятия занимаются производством и передачей электроэнергии на территории Новосибирской области. После получения денег он выводил их заграницу.

«Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны. Действия фигурантов квалифицированы по ч.ч.2,3 ст.210 УК РФ и по ч.4 ст.159 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе; мошенничество)», — сообщили в СК.

При этом сам фигурант уголовного дела не считает себя виновным. «В ходе допроса в качестве обвиняемого Абызов дал краткие показания по обстоятельствам предъявленного ему обвинения, при этом свою вину не признал», — сообщила Петренко, отметив, что соучастники также отрицают свою причастность к делу.