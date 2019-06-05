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Захарова: Заявления Болтона нагнетают напряженность в Арктике 

Российская Газета + ещё 1 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что американцы готовы "бросить России вызов в Арктике".
По словам дипломата, такой подход грозит эскалацией напряженности в регионе.
Захарова отметила, что планы США нарастить ледокольный флот свидетельствуют о стремлении американской администрации превратить Арктику в "театр военных действий".
Напомним, что ранее Болтон объявил о том, что в планах Вашингтона — обеспечить присутствие американских военных кораблей круглый год. Вместе с тем сегодня у Соединенных Штатов по сути нет полноценного ледокольного флота за исключением нескольких кораблей — тяжелого ледокола Polar Star, спущенного на воду более сорока лет назад, и среднего Healy — это судно не в военных, но в научно-исследовательских целях использует Береговая охрана США.
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Политика , Конфликты , Украина , Джон Болтон , Мария Захарова , МИД , США
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