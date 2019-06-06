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Россия приняла приглашение Нормандии 

Газета.Ru + ещё 31 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская сторона приняла приглашение Нормандии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он рассказал, что Россия получила приглашение поучаствовать в памятные мероприятия в Нормандии через посольство России во Франции.
Лавров отметил, что российская сторона приняла это приглашение. Однако отправлять российскую делегацию пока никто не планировал. Россия будет представлена на мероприятиях дипломатом из посольства в Париже.
Ранее сообщалось, что Россию пригласили на годовщину высадки союзников Нормандии.
Также до этого стало известно, что президент России Владимир Путин не поедет отмечать юбилей высадки в Нормандии.
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Политика , Другое , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Нормандия
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