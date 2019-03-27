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Дочь Язова прокомментировала приговор литовского суда 

РИА Новости + ещё 78 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Дочь бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова Елена Лосик прокомментировала приговор, вынесенный ее отцу литовским судом по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе.
"Отец тогда попал в такую ситуацию, время было революционное. Отец выполнял приказы", — сказала Лосик в интервью RT.
Вильнюсский окружной суд признал экс-министра обороны и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова виновными в преступлениях против человечности и военных правонарушениях. Язова заочно приговорили к десяти годам тюрьмы, Головатова — к 12. Оба находятся в России.
Дмитрий Язов возглавлял министерство обороны СССР с мая 1987 по август 1991 года.
Одиннадцатого марта 1990 года Верховный совет Литвы объявил о независимости республики, однако советские власти признали это решение неконституционным.
В январе 1991 года в стране начались протесты. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр литовской столицы. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек.
Прокуратура республики обвиняет в убийствах советских военных. Участники событий с российской стороны называют происшедшее провокацией и утверждают, что огонь по демонстрантам велся с крыш домов.
В Госдуме процесс по делу об этих событиях назвали примером "карательной юстиции".
СК возбудил против литовских генпрокуроров и судей дело о привлечении невиновных к ответственности.
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Комментарии1
Политика , Общество , Прибалтика , Дмитрий Язов , Госдума , Вильнюс
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