Дочь Язова прокомментировала приговор литовского суда

Дочь бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова Елена Лосик прокомментировала приговор, вынесенный ее отцу литовским судом по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе

"Отец тогда попал в такую ситуацию, время было революционное. Отец выполнял приказы", — сказала Лосик в интервью RT.

Вильнюсский окружной суд признал экс-министра обороны и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова виновными в преступлениях против человечности и военных правонарушениях. Язова заочно приговорили к десяти годам тюрьмы, Головатова — к 12. Оба находятся в России.

Дмитрий Язов возглавлял министерство обороны СССР с мая 1987 по август 1991 года.

Одиннадцатого марта 1990 года Верховный совет Литвы объявил о независимости республики, однако советские власти признали это решение неконституционным.

В январе 1991 года в стране начались протесты. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр литовской столицы. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек.

Прокуратура республики обвиняет в убийствах советских военных. Участники событий с российской стороны называют происшедшее провокацией и утверждают, что огонь по демонстрантам велся с крыш домов.

Госдуме процесс по делу об этих событиях назвали примером "карательной юстиции".

СК возбудил против литовских генпрокуроров и судей дело о привлечении невиновных к ответственности.