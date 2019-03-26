Захарова объяснила визит российских специалистов в Венесуэлу

Мария Захарова. Российские специалисты находятся в Венесуэле в соответствии с конституцией Боливарианской Республики и двусторонним соглашением между странами о военно-техническом сотрудничестве (ВТС), сообщила официальный представитель МИД РФ

Заявление дипломата стало ответом на осуждение визита граждан РФ в Каракас со стороны генерального секретариата Организации американских государств (ОАГ), говорится на сайте МИД России.

Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года, — рассказала Мария Захарова.