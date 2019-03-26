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Захарова объяснила визит российских специалистов в Венесуэлу 

News.ru 10 часов назад
Российские специалисты находятся в Венесуэле в соответствии с конституцией Боливарианской Республики и двусторонним соглашением между странами о военно-техническом сотрудничестве (ВТС), сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Заявление дипломата стало ответом на осуждение визита граждан РФ в Каракас со стороны генерального секретариата Организации американских государств (ОАГ), говорится на сайте МИД России.
Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года, — рассказала Мария Захарова.
Ранее News.ru сообщал, что госкорпорация Роскосмос обсудила с коллегами из Венесуэлы совместное сотрудничество. Во время встречи представители РФ рассказали о возможностях российской космической отрасли.
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Политика , Видео , Мария Захарова , МИД , Роскосмос , Правительство РФ , Венесуэла
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