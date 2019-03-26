Трамп оправдан: Россию будут бить больнее

Не успел прокурор Роберт Мюллер закончить доклад о связях Трампа с Москвой , как американские конгрессмены приняли закон о борьбе с энергетическим влиянием России . Надежд не то что на снятие, но и ослабление санкций ни со стороны Трампа, ни со стороны законодателей никогда и не стоило ждать. По старинке, бьют лежачего — ведь Москва не очень-то и сопротивляется.

Сам доклад пока не опубликован, даже точно не известно, сколь он объемный. Некоторые считают, что там будут тысячи страниц. Доклад, как и положено, представлен сначала генеральному прокурору Уильяму Барру. Собственно, основные выводы тот уже и огласил. Теперь именно он будет решать, обнародовать ли документ полностью или частично, а то и вовсе пересказать его «городу и миру» своими словами. Конгрессовские демократы, которые все эти месяцы настаивали, что Трампа «избрали русские» и он чуть ли не «агент Путина», теперь пребывают в состоянии политического нокдауна (как минимум). Они хотят хоть как-то выправить положение, а потому выдвинули недельный ультиматум для того, чтобы тот полностью опубликовал доклад. В надежде на то, что в сотнях страниц документов и свидетельских показаний найдется хоть что-то, за что можно будет зацепиться и начать (фактически заново) уже конгрессовское расследование. Вовсе не обязательно на тему «сговора с русскими».

Кстати, в процессе расследования осуждены несколько бывших советников Трампа, включая его бывшего юриста Майкла Коэна и бывшего начальника предвыборного штаба Пола Манафорта . Последнему должно быть особенно обидно. Он осужден не за какие-то «шашни с русскими», а за финансовые нарушения и работу в качестве незаконного лоббиста Украины . Основные обвинения остальных осужденных в процессе расследования Мюллера также связаны либо с дачей ложных показаний, либо с финансовыми преступлениями. Не было бы «Рашагейта», так никого бы вообще не осудили. Это все — сопутствующий ущерб, эдакое проявление неомаккартизма.

Логика предстоящих действий демократов теперь также может состоять в том, чтобы начать вызывать разных свидетелей для дачи показаний под присягой, а там видно будет. Юридический комитет палаты представителей хочет по новому кругу допросить как минимум 81 свидетеля.

Отдельно надо сказать пару слов о либеральной прессе мейнстрима. Она, мягко говоря, посрамлена. Уже подсчитано, что с мая 2017 года, когда было начато расследование Мюллера, было опубликовано (включая интернет-ресурсы) 533 074 статей на тему «русского следа», получивших в общей сложности 245 млн «лайков», комментариев и публикаций в социальных сетях.

Подавляющее большинство этих публикаций разделяли точку зрения о том, что у Трампа с русскими «что-то было».

Разумеется, теперь никто свои слова обратно не возьмет. Как не покаются и те примерно полсотни голливудских «звезд», которые присоединились к этой кампании. Кажется, ни одна церемония вручения каких-нибудь премий не обошлась без соответствующих язвительных шуток в адрес Трампа. Впору организовать движение «MeToo 2.0» — мол, я тоже травил Трампа. Хотя нет, не будут, конечно, а будут настаивать, что этому «выскочке» в американской политике не место.

В то же время вполне очевидно, что для Трампа на сегодня снято едва ли не главное препятствие к тому, чтобы в 2020 году баллотироваться на второй президентский срок. Кажется также, что он теперь может чувствовать себя более свободно и раскованно, если зайдет речь об организации нового саммита с Владимиром Путиным . Ведь он больше не «его агент». Другое дело, что за последние два года российско-американские отношения успели деградировать настолько сильно, а уровень доверия упал так низко, что трудно представить себе полноценный «reset». Да и говорить стало практически не о чем. Даже по традиционной теме контроля над вооружениями переговоры сейчас не ведутся, а один их краеугольных документов — ДРМСД — фактически похоронен. Дипломатические миссии обеих стран фактически обескровлены.

Многие российские эксперты поспешили написать, что, мол, «российское вмешательство в выборы в США не доказано», а вся антироссийская истерия последних двух лет выеденного яйца не стоит. При всей справедливости последнего тезиса как раз в докладе Мюллера будут приведены «доказательства» того, что именно «попытки вмешательства» Москвы были. В четырехстраничном резюме генпрокурора эти «доказанные» пункты обвинения упоминаются.

А это, как минимум, означает, что все те санкции, которые были введены после выборов в США, останутся. И даже будут усилены: соответствующий законопроект (о так называемых «адских санкциях») уже поступил на рассмотрение конгресса.

Главное, что с докладом Мюллера почти монопольно господствующие антироссийские настроения в американском истэблишменте никуда не делись. Нынешний российский режим считается в США недостойным того, чтобы с ним мирно существовать. И теперь эти настроения будут искать новый выход. Если тема «сговора с Трампом» не прошла, то тема «русских хакеров» актуальности отнюдь не утратила. И не только в связи с Америкой, но и в связи с другими странами. Наверняка, к примеру, будут обнаружены «попытки вмешательства» в ход президентских выборов на Украине. Не зря туда приехали американские консультанты по «политическому транзиту». Так что этот «паровоз» уже разогнался и так просто не затормозит.

Наконец, санкционный акцент может быть перенесен на другие сферы взаимодействия. И конкуренции, что немаловажно, между Россией и США. «Знак» о том уже фактически подан — причем одновременно с завершением расследования Мюллера. Палата представителей приняла законопроект (391 голосами против 24) о содействии странам Восточной и Центральной Европы в диверсификации источников поставок энергоресурсов с целью сделать их «менее зависимыми от России». Прежде всего законопроект направлен против поставок российского газа. Разумеется, подразумевается, что его заменит американский СПГ. За словами о «финансовой и дипломатической поддержке» соответствующим усилиям европейцев и выделении примерно $1 млрд на поддержку «частных инвестиций в конкретные энергопроекты» на практике могут последовать как давление на отдельные страны с целью убедить их сократить закупки российского газа, так и прямые санкции в отношении отдельных компаний.

Оговорено даже выделение $5 млн на расширение штата Агентства по торговле и развитию США. Эти люди будут целенаправленно заниматься «подрывной работой» по отношению к «Газпрому» . Нет никаких сомнений, что законопроект пройдет сенат без всяких проблем и будет подписан Трампом. Ведь он сам неоднократно выступал с аналогичными идеями. В частности, резко нападая на проект газопровода «Северный поток — 2». Который в законопроекте конкретно не подвергнут санкциям, однако Белый дом уже не раз грозил таковыми тем компаниям, которые в проекте принимают участие.

Возможно, настойчивость Вашингтона на данном направлении в части давления на Германию как на главного «защитника» «Северного потока — 2» сдерживается пока сугубо материальным фактором: все же пока американский сжиженный газ дороже российского трубопроводного. Но вот когда будет решена задача по снижению его себестоимости в поставках для Европы, то наверняка давление на европейцев лишь усилится.

Форпостом американской СПГ-экспансии в Восточную Европу является на сегодня Польша. В прошлом году эта страна подписала три долгосрочных (на 20 лет) контракта с американскими компаниями:

Sempra Energy (на поставки 2 млн тонн СПГ из Техаса ежегодно, начиная с 2023 года), Venture Global (тоже 2 млн тон в год, из Луизианы примерно с того же срока) и Cheniere Energy (1,45 млн тонн в год, поставки малыми партиями начнутся уже в текущем году). В общей сложности американский СПГ составит примерно половину потребностей Польши в газе, остальное планируется закупать по трубопроводу из Норвегии, полностью отказавшись от услуг «Газпрома», контракт с которым истекает в 2022 году. Неслучайно Польша выступает одним из самых резких критиков проекта «Северный поток — 2».

В упомянутом законопроекте об «адских санкциях», в отличие от его осенней версии, также содержится положение о возможности санкций против российских зарубежных СПГ-проектов, как, впрочем, вообще всех новых энергетических проектов.

Таким образом, санкции становятся одним из главных средств борьбы Америки с Россией на мировом энергетическом рынке. Поводы для обострения могут быть найдены самые разные. Если не «сговор» и «вмешательство», то поддержка режима Николаса Мадуро в Венесуэле. Или «зависимость» Европы от российского газа. Или Сирия. Или Украина. Или сотрудничество с Ираном, который уже находится под американскими энергетическими санкциями (недавно Вашингтон убедил Индию порвать даже временные контракты на поставки иранской нефти).