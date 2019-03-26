Кремль отреагировал на решение США по Голанам

Накануне американский президент Дональд Трамп подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Их территориальную принадлежность оспаривают друг с другом Израиль и Сирия.

«Мы весьма сожалеем», — прокомментировал решение Трампа Песков.

По словам официального представителя Кремля, признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами со стороны США «однозначно негативно» скажется на урегулировании ситуации в Сирии и на всем Ближнем Востоке, однако главным является тот факт, что это, «наверное», еще один пример действий США, «однозначно» нарушающих международное право.