Кремль отреагировал на решение США по Голанам 

Решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами нарушает международное право. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне американский президент Дональд Трамп подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Их территориальную принадлежность оспаривают друг с другом Израиль и Сирия.
«Мы весьма сожалеем», — прокомментировал решение Трампа Песков.
По словам официального представителя Кремля, признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами со стороны США «однозначно негативно» скажется на урегулировании ситуации в Сирии и на всем Ближнем Востоке, однако главным является тот факт, что это, «наверное», еще один пример действий США, «однозначно» нарушающих международное право.
Песков отметил, что сегодня президент России Владимир Путин обсудит решение американского коллеги с президентом Ливана Мишелем Ауном.