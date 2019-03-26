Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие

В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими — пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны ) и военно-транспортного Ан-124. На сей раз Россия не стала опровергать эту информацию: российский дипломатический источник на территории Венесуэлы сообщил, что российские воздушные суда приземлились в международном аэропорту Майкетия имени Симона Боливара под Каракасом. Российская версия появления этих двух бортов звучит так: «Прибыли для участия в двусторонних консультациях». Речь идет об исполнении военных контрактов, заключенных Россией и Венесуэлой еще в правление Уго Чавеса

Но контекст, в котором российские военные самолеты появились на территории Венесуэлы, не мог не породить алармистских прогнозов. Венесуэла уже два месяца живет в условиях фактического двоевластия и латентной гражданской войны: США Канада , часть стран ЕС и Латинской Америки считают законным временным президентом страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Россия назвала самопровозглашение Гуайдо попыткой узурпации власти и поддерживает Николаса Мадуро . Не делавший таких громких заявлений Китай также на стороне фактического президента страны Мадуро.

При этом российские военные самолеты прилетели в Венесуэлу практически сразу после того как Хуан Гуайдо призвал жителей страны готовиться к проведению операции по захвату власти в Венесуэле. «Пришло время подготовиться к проведению операции „Свобода“ и оказать максимальное давление [на власть] для окончательного прекращения узурпации. Все, абсолютно все, у каждого есть роль на этом этапе нашей борьбы», — заявил он. По словам Гуайдо, правление Мадуро вступило в финальную стадию и его дни пребывания у власти сочтены. Непонятно, было ли это заявление частью обычно политической риторики для воодушевления своих сторонников или венесуэльская оппозиция всерьез рассчитывает на скорое вооруженное вторжение в страну американских войск для свержения Мадуро.

Главное опорой власти Мадуро остаются силовики — армия и полиция, самая высокооплачиваемая часть венесуэльского общества — пока хранят верность действующему президенту.

При этом 88,9% венесуэльских граждан хотят, чтобы Мадуро ушел с поста президента. Такие результаты опроса, проведенного венесуэльской компанией Meganalisis, 16 марта обнародовала местная газета El Nacional. Если этот опрос отражает реальное положение дел, то подавляющее большинство венесуэльцев скорее обрадуется свержению или добровольному уходу Мадуро, чем нет. Впрочем, результаты социологических опросов неоднократно оказывались спорными — взять к примеру ожидания о победе Хиллари Клинтон в ходе выборов в США. К тому же низкий рейтинг не мешает, например, Эммануэлю Макрону и Терезе Мэй управлять государством, а в случае с ориентацией социальной политики Венесуэлы на раздачу дешевых благ Мадуро вполне может продержаться у власти очень долгое время.

По сути, положение в Венесуэле все больше напоминает ситуацию в Сирии. В Сирии война, которая в итоге вовлекла более 70 государств на стороне разных коалиций и привела к захвату значительной части территории страны террористической группировкой ИГ (организация запрещена в России) (запрещена в ряде государство, в том числе в России), тоже начиналась как гражданское противостояние с не желающим уходить из власти президентом. При этом в Сирии на момент начала гражданской войны экономической положение было несопоставимо лучше, чем в Венесуэле.

Венесуэла при наличии огромных запасов нефти переживает катастрофический дефицит товаров первой необходимости, тотальную нищету, инфляцию свыше 1млн процентов и теперь уже частичную блокировку нефтедоходов.

У России интересы в Венесуэле даже более очевидные, чем в Сирии. Наша страна инвестировала в венесуэльскую экономику свыше 17 миллиардов долларов и рассчитывала надолго сохранить ведущую роль в местной нефтедобыче. Получив от России такие гигантские деньги, Венесуэла в течение как минимум 10 лет являлась одной из немногих последовательных союзниц нашей страны— вплоть до признания независимости Южной Осетии и Абхазии, а также российского статуса Крыма. При этом понятно, что в нынешней экономической и политической ситуации режим Мадуро не может гарантировать России ни возврата инвестиций в каком-то обозримом будущем, ни полноценного контроля за венесуэльской нефтедобычей. России остается либо предпринимать какие-то шаги по укреплению откровенно провалившего укрепление страной режима Мадуро (одними кредитами тут уже явно не поможешь), либо начинать переговоры с теми странами, которые ставят на Гуайдо, и смириться со сменой власти в Венесуэле.

Еще более значительные интересы в Венесуэле имеет Китай, крупнейший кредитор этой страны. Китай дал ей с 2008 года в виде прямых денежных кредитов и нефтью (да-да, как ни парадоксально, Китай кредитует Венесуэлу, входящую в топ-15 нефтедобывающих держав мира, в том числе поставками нефти) $70 млрд При этом Китай вообще является главным инвестором в Латинскую Америку, вкладывая деньги в том числе и в те государства региона, которые выступают за уход Мадуро.

Для США Венесуэла ближе, чем Сирия, чисто географически. Утратить влияние на своем континенте, да еще и уступить его Китаю и России, двум главным политическим оппонентам, вряд ли входит в планы Дональда Трампа . При этом ни Китай, ни Россия с большой долей вероятности не станут противостоять силой вооруженной интервенции Штатов в Венесуэлу, если Трамп решится на такой вариант. У руководства Китая и России достаточно политической ответственности, чтобы не устраивать вооруженное противостояние трех ведущих военных держав мира в маленькой Венесуэле. К слову, в целом поддерживая режим Башара Асада в Сирии, Китай никогда не посылал туда своих военных. Вообще пока китайские власти не используют армию как козырь в своей внешней политике, предпочитая дипломатические и экономические методы воздействия на своих союзников и оппонентов.

С точки зрения ландшафта Сирия вроде бы лучше подходит ведущим военным державам для испытания оружия — эту цель войны на Ближнем Востоке публично признавали и американские, и российские военачальники. Как-никак, пустыня и равнина. Но политические амбиции иногда зашкаливают и берут верх даже над чисто военными соображениями. В любом случае можно говорить, что ситуация в Венесуэле приняла вялотекущий характер. Мало по малу даже без вторжения Вашингтон начнет вводить санкции против всех стран и компаний, которые поддерживают режим Мадуро. В России под эти санкции 11 марта уже попал учрежденный совместно с властями Венесуэлы « Еврофинанс Моснарбанк ».

В него, к слову, спешно перевели счета венесуэльской нефтяной компании PDVSA из третьего по величине в России Газпромбанка , чтобы обезопасить от американских санкций эту кредитную организацию.

Разумеется, Венесуэла в силу своего географического и политического положения — не главная проблема ни для США, ни для России, ни для Китая. Но ситуация с двумя венесуэльскими президентами, за одного из которых «топит» Америка, а за другого — Россия, не может находиться в подвешенном состоянии бесконечно. Трампу ближе к выборам понадобятся значимые внешнеполитические победы, и Венесуэла — относительно легкий способ заполучить такую победу. Так что война в этой стране — горячая или холодная — не кажется чем-то невероятным.