Захарова посоветовала американскому журналисту извиниться перед русскими

Захарова разместила видео, появившееся на YouTube девятого ноября 2017 года, с рассуждениями Закарии о ряде "очевидных фактов", указывающих на "сговор Трампа с русскими". Таким образом она хотела продемонстрировать, "как работает американская пропаганда и производится крупный фейк-контент".

"На мой взгляд, ему и ему подобным после публикации выводов спецпрокура Мюллера надо сначала извиниться за всё, что они наговорили за эти годы. И не столько перед Трампом, сколько перед народами двух стран: перед русскими — за бесконечное обливание грязью, перед американцами — за тупую одноколейную пропаганду. А уже потом возвращаться в эфир со своими "выводами и прогнозами", — написала дипломат.