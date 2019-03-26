Американскому журналисту Фариду Закарии следует извиниться перед русскими и американцами, а также лично Дональдом Трампом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Facebook.
Захарова разместила видео, появившееся на YouTube девятого ноября 2017 года, с рассуждениями Закарии о ряде "очевидных фактов", указывающих на "сговор Трампа с русскими". Таким образом она хотела продемонстрировать, "как работает американская пропаганда и производится крупный фейк-контент".
"На мой взгляд, ему и ему подобным после публикации выводов спецпрокура Мюллера надо сначала извиниться за всё, что они наговорили за эти годы. И не столько перед Трампом, сколько перед народами двух стран: перед русскими — за бесконечное обливание грязью, перед американцами — за тупую одноколейную пропаганду. А уже потом возвращаться в эфир со своими "выводами и прогнозами", — написала дипломат.
Минюст США опубликовал в воскресенье основные выводы Роберта Мюллера по итогам "российского расследования". Мюллер решил, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года: Агентство интернет-исследований пыталось в соцсетях "посеять разногласия в обществе", а российские хакеры "собирали и распространяли информацию с целью повлиять на выборы". При этом ни Трамп, ни его команда в сговоре с Россией не состояли, решил Мюллер. Минюст США также считает, что Трамп не мешал расследованию.