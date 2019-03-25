Лавров отчитал Помпео за внешнюю политику США

Лавров уверен, что желание США признать израильский суверенитет над Голанскими высотами является серьезным нарушением международного права, а также мешает урегулированию кризиса в Сирии и в целом ухудшает ситуацию на всем Ближнем Востоке, говорится на сайте МИД.

Также министр иностранных дел подчеркнул, что подыгрывание Вашингтона киевскому режиму и саботажу с их стороны Минских соглашений неприемлемо.

После высказывания своих позиций, главы внешнеполитических ведомств России и США договорились продолжить в дальнейшем обмен оценками по важным вопросам международной жизни и проблемам.