Россия не собирается отключать себя от интернета, заявил Патрушев

Николай Патрушев. Принятие закона о "суверенном интернете" стало вынужденной мерой в условиях киберугроз со стороны Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ

"Речь не идет об ограничении возможностей работы Всемирной сети, Россия не собирается сама себя отключать. Вместе с тем существует угроза отключения России от интернета извне", — подчеркнул Патрушев в интервью газете "Известия".

"Необходимо создать инфраструктуру, позволяющую гарантировать работоспособность российских интернет-ресурсов, чтобы наши граждане и предприятия могли пользоваться сетью даже в случае возникновения у отечественных операторов связи проблем с подключением к зарубежным серверам или при целенаправленном масштабном внешнем воздействии", — сказал Патрушев.

По его словам, принятие указанного закона — "это вынужденная мера в условиях декларируемого в Стратегии национальной кибербезопасности США принципа "сохранения мира силой". "К сожалению, подобный агрессивный подход исповедует не только Вашингтон, но и его ближайшие союзники. Наглядное тому подтверждение — угрозы британского премьера Терезы Мэй подвергнуть нашу страну кибератакам", — добавил Патрушев.

"Россия должна быть готова к защите национальных интересов в информационной сфере, интересов своих граждан. Поэтому попытки представить инициативу законодателей в виде какой-то запретительной меры, направленной на изоляцию нашего государства, не отражают ее сути", — подчеркнул секретарь СБ.