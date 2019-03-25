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Россия не собирается отключать себя от интернета, заявил Патрушев 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Принятие закона о "суверенном интернете" стало вынужденной мерой в условиях киберугроз со стороны Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Речь не идет об ограничении возможностей работы Всемирной сети, Россия не собирается сама себя отключать. Вместе с тем существует угроза отключения России от интернета извне", — подчеркнул Патрушев в интервью газете "Известия".
"Необходимо создать инфраструктуру, позволяющую гарантировать работоспособность российских интернет-ресурсов, чтобы наши граждане и предприятия могли пользоваться сетью даже в случае возникновения у отечественных операторов связи проблем с подключением к зарубежным серверам или при целенаправленном масштабном внешнем воздействии", — сказал Патрушев.
По его словам, принятие указанного закона — "это вынужденная мера в условиях декларируемого в Стратегии национальной кибербезопасности США принципа "сохранения мира силой". "К сожалению, подобный агрессивный подход исповедует не только Вашингтон, но и его ближайшие союзники. Наглядное тому подтверждение — угрозы британского премьера Терезы Мэй подвергнуть нашу страну кибератакам", — добавил Патрушев.
"Россия должна быть готова к защите национальных интересов в информационной сфере, интересов своих граждан. Поэтому попытки представить инициативу законодателей в виде какой-то запретительной меры, направленной на изоляцию нашего государства, не отражают ее сути", — подчеркнул секретарь СБ.
Законопроект о защите Рунета был принят Госдумой в феврале в первом чтении. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа. Проект, в частности, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в РФ при любых "экстраординарных" ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях.
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Политика , Видео , Интернет , Тереза Мэй , Николай Патрушев , Роскомнадзор , Госдума , Совет безопасности РФ , газета "Известия"
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