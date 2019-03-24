Кремль не изменит позицию по Голанам, несмотря на договорённости Нетаньяху и Трампа

Кремль не изменит позицию по Голанам, несмотря на договорённости Нетаньяху и Трампа.

Ранее премьер-министр Израиля заявил о намерении поблагодарить президента США за поддержку и готовность признать израильской территорией Голанские высоты.

Для этого Беньямин Нетаньяху в понедельник прибудет в Вашингтон. Он не исключил, что позиция Америки будет на встрече будет закреплена документально.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков не стал комментировать влияние подобного шага на российско-израильские отношения.

При этом, отвечая на вопрос «Говорит Москва», он отметил, что позиция Кремля по поводу принадлежности спорной территории не изменилась.

«Позиция России и СБ ООН по Голанам хорошо известна».

До 1967 года Голанские высоты были частью Сирии. В июне того года в ходе шестидневной войны Израиль занял две трети территории. В 1981 году израильский парламент принял закон, который юридически включил Голаны в состав государства. Совбез ООН признал случившееся незаконной аннексией.