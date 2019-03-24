Захарова раскрыла план США и ЕС по Крыму

Захарова: США и ЕС делают все, чтобы мир не узнал о реальном положении дел в Крыму

Мария Захарова. Запад делает все, чтобы миру не было известно о реальном положении дел в Крыму , так как боится признания полуострова российской территорией. Об этом в воскресенье на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД РФ

Ранее госсекретарь Майкл Помпео заявил, что ситуация с признанием Крыма российской территорией отличается от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами. По его словам, намерения президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты израильской территорией "в полной мере соответствуют реальному положению дел на местах". Он добавил, что Вашингтон "заинтересован в поддержании стабильности" на Ближнем Востоке и американцы являются "силами добра в регионе" с "благородными намерениями".

"Вот поэтому Вашингтон и Брюссель делают все, чтобы в мире не узнали о реальном положении дел в Крыму — иначе признание произойдет автоматически, как следует из логики госсекретаря. Мы все поняли и скорректируем стратегию информационной работы. Спасибо, господин Помпео", — заявила Захарова.

"А вот память об американских "силах добра в регионе" и "благородстве Вашингтона" хранят сотни тысяч могил и мест массовых захоронений в Ираке, Ливии, Сирии и других странах региона", — указала дипломат.

Трамп заявил в четверг, что Вашингтону следует признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют, по его словам, стратегическое значение и важны для безопасности Израиля. Россия, Германия, Иран, Сирия, Франция и другие выступили против подобных односторонних действий.