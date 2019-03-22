Премьер России встретился с Медведчуком и Бойко

В ходе встречи Бойко, являющийся кандидатом на пост президента Украины, заявил, что считает необходимым заключение контракта между Киевом и Москвой на прямые поставки российского газа.

Также он сообщил о готовности предложить варианты продления контракта по транзиту российского газа по украинской территории.

«Самый главный вопрос — это прямой контракт по газу, по поставкам газа в страну. Потому что сегодня сложилась ситуация ненормальная, когда газ поставляется из Европы без прямого контракта», — заявил он.

В свою очередь Медведев отметил, что российская сторона не видит сигналов от Киева по поводу ситуации с окончанием контракта на транзита газа.

«Пока мы каких-то серьезных сигналов от действующих властей на Украине на эту тему не имеем», — сказал он.