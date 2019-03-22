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Премьер России встретился с Медведчуком и Бойко 

RT на русском + ещё 17 57 минут назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит встречу в Москве с лидерами украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. Трансляцию встречи вёл телеканал «112 Украина».
В ходе встречи Бойко, являющийся кандидатом на пост президента Украины, заявил, что считает необходимым заключение контракта между Киевом и Москвой на прямые поставки российского газа.
Также он сообщил о готовности предложить варианты продления контракта по транзиту российского газа по украинской территории.
«Самый главный вопрос — это прямой контракт по газу, по поставкам газа в страну. Потому что сегодня сложилась ситуация ненормальная, когда газ поставляется из Европы без прямого контракта», — заявил он.
В свою очередь Медведев отметил, что российская сторона не видит сигналов от Киева по поводу ситуации с окончанием контракта на транзита газа.
«Пока мы каких-то серьезных сигналов от действующих властей на Украине на эту тему не имеем», — сказал он.
Ранее Бойко допустил возможность создания коалиции с партией «Батькивщина» Юлии Тимошенко в Верховной раде.
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Политика , Дмитрий Медведев , Юрий Бойко , Виктор Медведчук , Верховная Рада , Москва
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