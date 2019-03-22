Главред (Украина): почему улыбка Путина для Порошенко важнее гнева Трампа

Порошенко нужен был не прокурор для радикальной чистки органов власти от чудовищной коррупции, а политические боец, способный в нужное время бросится в бой, спалить свой политический капитал и репутацию, погибнуть ради своего Вождя или Хозяина. И Луценко не подкачал. Вместо того, чтобы, во время выборов, выбрать нейтральную позицию, «прикинуться» юристом или генпрокурором, Луценко смело полез в большую политику на стороне «хромой утки», президента-олигарха Порошенко.

В ходе выборов оказалось, что президенту-кандидату Порошенко не удалось опять обмануть украинцев, они боятся или презирают его и не хотят за него голосовать.

Порошенко думал, что сам легко справится с президентскими выборами 2019 года, но ничего не получилось. Теперь ему срочно нужна помощь Владимира Путина . Даже тотальную фальсификацию, с помощью своего админресурса и массовой социальной коррупции, он не может провести без российской поддержки, особенно в юго-восточных регионах Украины. Поэтому Порошенко отчаянно нуждается в помощи Кремля. Но скрытый антиамериканизм Порошенко и его тайные клятвы Путину не устраивает Кремль. Они требуют открытого дистанцирования кандидата в президенты Порошенко от Запада и прежде всего от США. Петр Алексеевич как может тянет время и выкручивается. Он не может совершить «каминг-аут» и прямо заявить, что ему Кремль ближе Вашингтона. Так он мгновенно потеряет электорат Западной Украины, но не вернет себе избирателей Востока страны. Тем более, что Кремль «разрешил» ему, во время выборов и ради победы на выборах, под контролем Виктора Медведчука , использовать легкую антироссийскую риторику.

Но Порошенко, как всегда, увлекся и в ходе избирательной кампании, погоне за голосами избирателей, стал критиковать святое — самого Путина. Поэтому сейчас Кремль требует от Порошенко не слов, а доказательств своей лояльности. И тогда президент вместо себя бросает в бой на амбразуру своего верного друга Юрия Луценко.

Недолго думая, генпрокурор Луценко объявляет на весь мир, что посольство США в Украине не «донесло» ему 4 миллиона долларов и нагло требовало его не трогать своих «друзей». Луценко заявил, что посол США, якобы, передала ему «список неприкасаемых» для правоохранительных органов. Это прямое давление могущественных США на слабовольную и коррумпированную Украину, ее президента и прокурора.