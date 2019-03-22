Президент России Владимир Путин совершит 28 марта государственный визит в Киргизию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это будет государственный визит президента России в Киргизию со всеми необходимыми протокольными атрибутами, — сказал он. — Но, конечно, главное — это те содержательные переговоры, которых мы ожидаем".
Песков добавил, что речь на предстоящих переговорах на высшем уровне пойдет о развитии двусторонних отношений, вопросах интеграции в рамках Евразийского экономического союза, а также международной повестке дня.