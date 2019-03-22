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Песков: Путин совершит государственный визит в Киргизию 28 марта 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин совершит 28 марта государственный визит в Киргизию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это будет государственный визит президента России в Киргизию со всеми необходимыми протокольными атрибутами, — сказал он. — Но, конечно, главное — это те содержательные переговоры, которых мы ожидаем".
Песков добавил, что речь на предстоящих переговорах на высшем уровне пойдет о развитии двусторонних отношений, вопросах интеграции в рамках Евразийского экономического союза, а также международной повестке дня.
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Политика , СНГ , Владимир Путин , ЕАЭС , Кыргызстан
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