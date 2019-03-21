«По пьяни ельцинской»: что Лужков требует от Украины

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков поддержал инициативу Госдумы потребовать от Украины компенсацию за ущерб, причиненный Крыму за годы владения полуостровом. По словам экс-градоначальника, Россия «по пьяни ельцинской» отдавала Киеву ежегодно $100 млн за право размещения Черноморского флота в Севастополе . По мнению Лужкова, Севастополь никогда не принадлежал Украине, и взымание денег было незаконным.

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков считает оправданной инициативу Государственной думы потребовать от Киева денежную компенсацию за ущерб, понесенный Крымом в годы нахождения полуострова в составе Украины. Об этом политик заявил в эфире «Коммерсантъ.FM».

«Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота. То, что в течение многих лет Украина получала от России деньги необоснованно, незаконно за содержание Военно-морского флота в Севастополе, это факт»,

Лужков добавил, что требование Украины, выполнявшееся Россией, было незаконным и необоснованным. Экс-мэр отметил, что Севастополь «всегда был огражден от Крыма» и обладал экстерриториальным статусом.

«Город никогда с его территорией не передавался и не принадлежал Украине ни по закону, ни по международному праву даже в тех условиях, когда весь Крым абсолютно незаконно отдал Хрущев», — подчеркнул Лужков.

20 марта Совет Госдумы обсудил вопрос о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма, понесенные во время пребывания полуострова в составе Украины, сообщает НСН со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина

«Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Украиной, мы этот вопрос обсудим сегодня на Совете Государственной думы и будем переходить к принятию конкретных решений», — отметил спикер. По словам Володина, к этой работе также будут привлечены эксперты и представители Крыма.

На следующий день Украина ввела санкции против председателя Госдумы, сообщает ФАН. «Власти Украины ввели в отношении председателя Государственной думы Вячеслава Володина санкции», — говорится в сообщении. Этот шаг в Думе связали с инициативой Володина оценить нанесенный Украиной ущерб Крыму.

Полуостров Крым и город Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в 2014 году по итогам общенародного референдума. Территориальные воды вокруг полуострова теперь тоже относятся к РФ. При этом в поддержку воссоединения проголосовали более 90% населения полуострова.

22 октября 2018 года президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным рассказал, что Севастополь всегда входил в состав России — даже во время передачи Крыма Украине, которое утвердил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Путин напомнил, что в 1954 году решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР было принято незаконно, поскольку решение принимал президиум Верховный совет РСФСР, хотя по закону передачу должны были утверждать Верховные советы республик и Верховный Совет СССР.

Путин также заявил в середине октября 2016 года, что крымчане выразили свое мнение, и вопрос «исторически закрыт». В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины «не сложится никогда».

Однако страны Запада не признают суверенитета России над Крымом и считают его «оккупированным». В начале марта 2019 года президент США Дональд Трамп продлил еще на один год срок действия антироссийских санкций, которые были введены против России в 2014 году после присоединения Крыма.

При этом, как пояснил Трамп, Москва продолжает серьезно угрожать безопасности и стабильности Украины. Вашингтон продолжит ужесточать санкции в отношении России, пока Украине не будет возвращен полуостров Крым, заявил ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер . Кроме США, «крымские санкции» против России ввел и Евросоюз

В 2016 году глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что для преодоления последствий «агрессивной украинизации» власти полуострова «сделают все».