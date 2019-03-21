Грудинину не разрешили стать депутатом

Политик и бизнесмен Павел Грудинин не сможет получить депутатский мандат, так как он не закрыл зарубежные счета на момент регистрации кандидатом в Госдуму . Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Центризбирком.

ЦИК отметили, что Грудинин регистрировался в качестве кандидата в 2016 году.

ТАСС уточняет со ссылкой на члена ЦИК Евгения Колюшина , что комиссия не одобрила проект постановления о передаче Грудинину депутатского мандата КПРФ

В ЦИК пояснили агентству, что у комиссии нет возможности исключать людей из списков кандидатов в депутаты, поэтому этот статус сохранился у Грудинина с 2016 года.

Ранее президиум ЦК КПРФ проголосовал за передачу мандата депутата Госдумы, принадлежавшего умершему Жоресу Алферову , Грудинину.

До этого Грудинин был депутатом подмосковного города Видное. В феврале его лишили мандата на закрытом заседании. СМИ писали, что причиной стали обнаруженные городской прокуратурой нарушения при подаче декларации о доходах. В документе не было сведений о белизском офшоре Bontro LTD.

Бывшая жена Грудинина Ирина заявляла об опасениях, что депутатский мандат позволит ему избежать справедливого раздела имущества. Она подала заявление в главное областное управление МВД , попросив принять меры по обеспечению ее личной безопасности.

Она рассказала, что бывший муж не согласен с ее требованиями о разделе имущества. Женщина отметила, что он — влиятельный и обеспеченный бизнесмен с серьезным административным ресурсом, поэтому она опасается за свою жизнь и здоровье.