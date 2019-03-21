Власти Украины ввели санкции против Володина

"Власти Украины ввели в отношении председателя Государственной думы Вячеслава Володина санкции", — говорится в сообщении.

Как полагают в нижней палате, внесение Володина в санкционный список "связано с его высказываниями и в связи с принятым Государственной думой решением о создании рабочей группы, которая должна будет провести анализ нанесенного Украиной экономического ущерба Крыму и Севастополю за 23 года".