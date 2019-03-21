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Власти Украины ввели санкции против Володина 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Фото: ТАСС
Украина ввела санкции против председателя Госдумы Вячеслава Володина, сообщается на официальной странице нижней палаты российского парламента в Facebook.
"Власти Украины ввели в отношении председателя Государственной думы Вячеслава Володина санкции", — говорится в сообщении.
Как полагают в нижней палате, внесение Володина в санкционный список "связано с его высказываниями и в связи с принятым Государственной думой решением о создании рабочей группы, которая должна будет провести анализ нанесенного Украиной экономического ущерба Крыму и Севастополю за 23 года".
В среду украинский президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, участвовавших в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в республиках Донбасса. В обновленный санкционный список также попали те, кто по мнению украинских властей, якобы причастен к распространению издательской продукции "антиукраинского содержания".
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Комментарии13
Политика , Петр Порошенко , Вячеслав Володин , Госдума
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