Россия пригрозила ответными санкциями из-за инцидента в Керченском проливе

«Дублируя аналогичные деструктивные решения США и ЕС, официальная Канберра продолжает в русле пресловутой западной солидарности следовать недальновидному курсу на подрыв двусторонних отношений», — сказано в сообщении.

Какими будут ответные меры, в ведомстве не уточнили, однако подчеркнули, что «эта недружественная акция» не останется без ответа.

18 марта к антироссийским ограничительным мерам присоединилась Канберра. Они коснулись семи граждан России «за их роль в перехвате и захвате украинских военно-морских судов, которые пытались пройти через Керченский пролив». Санкции касаются финансовых вопросов и запрета на въезд в страну. Австралия также призвала Москву освободить задержанных украинских моряков.

15 марта санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе ввели Евросоюз, США и Канада. В Оттаве отметили, что стороны координировали ограничительные меры и это «подчеркивает сплоченность партнеров по обе стороны Атлантики против российской агрессии».