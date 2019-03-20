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Лужков рассказал о гигантской сумме, выплаченной Россией Украине «по пьяни ельцинской» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков поддержал прозвучавшую в Госдуме инициативу потребовать от Украины компенсацию за ущерб, нанесенный Крыму за время нахождения в ее составе.
«Есть прямая претензия к Украине, о которой никто сейчас не говорит: страна необоснованно требовала оплаты за размещение в Севастополе военных кораблей Черноморского флота. Это требование является абсолютно незаконным и необоснованным. Ведь Севастополь всегда был огражден от Крыма, всегда была экстерриториальная граница, и город никогда с его территорией не передавался и не принадлежал Украине ни по закону, ни по международному праву даже в условиях, когда весь Крым абсолютно незаконно отдал Хрущев», — передает заявление Лужкова «Коммерсант.FM».
«Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской ежегодно 100 млн долларов отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота. То, что в течение многих лет Украина получала от России деньги необоснованно, незаконно за содержание Военно-морского флота в Севастополе, это факт», — добавил бывший мэр.
Напомним, Госдумы решила обсудить вопрос о возмещении Киевом ущерба за экономические потери Крыма, понесенные во время пребывания полуострова в составе Украины.
На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подсчитать экономический ущерб Крыма, нанесенный Украиной.
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Комментарии78
Политика , Юрий Лужков , Вячеслав Володин , Госдума , Москва , Республика Крым , Севастополь
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