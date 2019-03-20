«Недаром меня называют воином»

20 марта Калмыкия получила нового главу. Им стал самый, вероятно, популярный в республике человек — титулованный кикбоксер Бату Хасиков . Боец годами зарабатывал авторитет на ринге и за его пределами. Путь Бату Хана от секции карате до губернаторского кресла проследила «Лента.ру»

«Единоборства — это не спорт»

Будущий чемпион мира родился в Москве в 1980-м. Но вскоре Хасиковы переехали в Калмыкию, которую впоследствии спортсмен будет называть малой родиной. Семья обосновалась в Каспийском (с 1991 года город получил современное название Лагань ).

Родители видели в мальчике будущего артиста. Хасикова отдали заниматься фольклорными танцами, но в 11 лет он открыл для себя карате. Бату бросил танцы и начал тренироваться под руководством Александра Алымова.

«Единоборства для меня — это не спорт. Это образ жизни. Способ реализовать себя. Недаром близкие называют меня воином», — рассказывал Хасиков в интервью телеканалу «Москва-24» в 2014 году.

В 1997-м Бату вернулся в Москву. Он продолжил совершенствоваться в карате и даже выиграл ряд турниров, но этого ему было недостаточно. Боец начал экспериментировать и пробовал себя в других единоборствах: боевое самбо, тайский бокс, армейский рукопашный бой и даже джиу-джитсу. Поиски привели Хасикова в кикбоксинг. Этот выбор станет определяющим в его спортивной карьере.

С 2005 года Бату Хасиков сконцентрировался на выступлениях в полноконтактном кикбоксинге. Это почти моментально принесло успех — за первые пять лет в спорте он трижды становился чемпионом страны (под эгидой WAKO), выигрывал континентальное первенство. Бату Хан получил титулы чемпиона мира в легком весе сразу в трех ведущих организациях. Далее следуют титул чемпиона мира по версии ISKA в 2007 году, а после — и пояс WAKO-Pro, в поединке за который россиянин одолел португальца Рикарду Фернандеша . В 2010-м Хасиков вновь стал триумфатором: завоевал пояс чемпиона WKA после победы над итальянским бойцом Фабио Корелли.

В ринге Хасиков действительно больше напоминал воина, чем спортсмена. Предельная собранность и почти вероломное хладнокровие позволяли ему доминировать над соперниками. Одним из разящих орудий в арсенале бойца стал лоукик — этот удар в буквальном смысле слова косил оппонентов Бату.

В лице Хасикова Россия получила звезду единоборств. Но, несмотря на россыпь наград, его имя редко встает рядом с именем того же Федора Емельяненко . Причина в том, что подавляющее большинство поединков Бату провел на родине. За профессиональную карьеру он лишь трижды выезжал за пределы России: дважды бился в Болгарии, один раз — в Чехии.

Боец признался однажды, что ему всегда хотелось выступать в Японии, на турнирах K-1 Max. Именно поэтому Бату и остановил свой выбор на правилах K-1.

«Однако меня туда было некому отправить: я не имел связей, менеджера или промоутера», — вспоминает Хасиков.

Попытки самостоятельно выйти на руководство японской организации успехом не увенчались, и Бату решил, что единоборства в России кто-то должен менять. Этим и занялись Бату Хасиков, Камил Гаджиев и другие будущие продюсеры организации, которая сейчас известна под брендом Fight Nights Global.

«Это моя жертва как спортсмена»

Fight Nights была создана в 2010 году. Хасиков стал одним из главных лиц в организации, но не повесил перчатки на гвоздь. Бату стал бойцом-флагманом нового промоушена. Его звездное имя позволяет Fight Nights крепнуть.

«Я принципиально дрался только в рамках шоу Fight Nights — это моя жертва как спортсмена. Таким образом я вношу свой вклад в развитие индустрии профессиональных единоборств России», — отмечал Бату.

Дебютный турнир «Битва под Москвой» состоялся летом 2010-го. Именно на нем Хасиков одержал победу над португальцем Фернандешем. Под эгидой Fight Nights Бату провел восемь поединков, одержав победу в каждом из них. При этом промоушен получил своего рода сериал — дилогию боев Хасикова с греческим нокаутером Майком Замбидисом.

Грек пять раз становился чемпионом мира в различных организациях. Его рекорд — обескураживающие 144 победы (85 из которых — нокаутом). Первый бой Хасикова и Замбидиса на турнире «Битва под Москвой 5» завершился скандалом. Поединок был остановлен, так как грек получил перелом челюсти. Но некоторые болельщики не поверили бойцу. После боя многие обвинили его в симуляции, что заставляло Замбидиса оправдываться через СМИ. Неоднозначная концовка первого поединка заложила бомбу с часовым механизмом: Замбидис и Хасиков должны были драться снова.

Россиянин превратил матч-реванш в жирную точку в своей карьере. Он выиграл титул чемпиона мира и окончательно ушел из спорта. Позже он утверждал, что бой с греком был продуманным шагом. Несмотря на вполне боевой возраст (на тот момент россиянину не исполнилось и 34 лет), Хасиков решил оставить кикбоксинг. Благо дел у него всегда хватало.

Fight Nights Global теперь одна из ведущих организаций в России. После ребрендинга на ее счету уже 41 номерной турнир по смешанным единоборствам. В боях под эгидой FNG выступило немало звезд: россиянин Федор Емельяненко, бразилец Фабио Мальдонадо и ныне боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Никита Крылов . Гаджиеву и Хасикову удалось добиться сотрудничества с ведущей организацией мира, став своеобразным трамплином для отечественных бойцов. В последнее время глава UFC Дэйна Уайт подписал соглашения с несколькими бойцами FNG. Похоже, это именно то, ради чего Бату и начал развивать единоборства в России: у нынешних бойцов появились шансы, которых у Хана попросту раньше не было.

Биографию Хасикова сложно разделить на условные «до» и «после». Он совмещал успешную карьеру кикбоксера с бизнесом, общественной деятельностью и даже съемками в кино. С 2008 года за прославленным кикбоксером было закреплено место в парламенте Калмыкии. Дальше — больше. Бату был сенатором с 2012-го по 2014 год, а летом 2017-го получил должность советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Теперь же Хасикову доверили обязанности главы Калмыкии. Пока — временно, с приставкой и.о. Но выборы нового главы пройдут уже осенью 2019 года. Учитывая колоссальную популярность бывшего чемпиона, Бату Хан вполне может задержаться в губернаторском кресле.