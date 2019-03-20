Пушков прокомментировал возможное членство Бразилии в НАТО

О повышении союзнического статуса Бразилии и возможном предложении членам НАТО принять южноамериканскую страну в альянс Трамп заявил на встрече с бразильским президентом Жаиром Болсонару во вторник.

"Представляю шок и изумление европейских союзников США перед идеей Трампа принять Бразилию в НАТО. Не устает он их огорошивать. И будет тогда не НАТО, а НСАТО (North & South Atlantic Treaty Organisation). И придется им заняться "экспортом демократии" и в Латинскую Америку. Но по силам ли?" — написал Пушков.

Ранее заявление американского лидера прокомментировал замглавы МИД России Сергей Рябков . Дипломат напомнил, что аббревиатура НАТО говорит о североатлантической направленности этой организации.

"Нам надо, конечно, повнимательнее посмотреть, что там реально прозвучало", — отметил Рябков.

Статус основного союзника США вне НАТО предполагает стратегический военный союз со странами, не входящими в Североатлантический альянс.