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Пушков прокомментировал возможное членство Бразилии в НАТО 

РИА Новости + ещё 16 6 часов назад
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном членстве Бразилии в НАТО.
О повышении союзнического статуса Бразилии и возможном предложении членам НАТО принять южноамериканскую страну в альянс Трамп заявил на встрече с бразильским президентом Жаиром Болсонару во вторник.
"Представляю шок и изумление европейских союзников США перед идеей Трампа принять Бразилию в НАТО. Не устает он их огорошивать. И будет тогда не НАТО, а НСАТО (North & South Atlantic Treaty Organisation). И придется им заняться "экспортом демократии" и в Латинскую Америку. Но по силам ли?" — написал Пушков.
Ранее заявление американского лидера прокомментировал замглавы МИД России Сергей Рябков. Дипломат напомнил, что аббревиатура НАТО говорит о североатлантической направленности этой организации.
"Нам надо, конечно, повнимательнее посмотреть, что там реально прозвучало", — отметил Рябков.
Статус основного союзника США вне НАТО предполагает стратегический военный союз со странами, не входящими в Североатлантический альянс.
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Политика , Ближний Восток , Видео , В мире , Сергей Рябков , Алексей Пушков , Дональд Трамп , МИД , НАТО , Бразилия , США
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