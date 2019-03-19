В Германии потребовали «срочно» снять санкции с РФ

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Немецкий депутат призвал отменить санкции против России 

Рамблер 19 минут назад
Депутат немецкого парламента Штефан Койтер призвал отменить санкции в отношении России, принятые после присоединения Крыма, пишет РИА «Новости».
«Они даже не были санкционированы ООН, они идут против немецких и российских экономических интересов. И их необходимо поэтому срочно прекратить», — заявил Койтер на заседании программного комитета Пятого Ялтинского международного экономического форума.
Койтер назвал фейком публикации немецких СМИ о ситуации в Крыму и призвал при введении санкций учитывать волеизъявление жителей полуострова.
18 марта отмечалась пятая годовщина воссоединения Крыма с Россией. Крым вошел в состав РФ после проведенного на территории полуострова референдума, в результате которого большинство жителей отдали свои голоса за вхождение республики в состав России.
Политика , Видео , ООН , РИА Новости , Республика Крым
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