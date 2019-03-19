В Германии потребовали «срочно» снять санкции с РФ

Немецкий депутат призвал отменить санкции против России

«Они даже не были санкционированы ООН, они идут против немецких и российских экономических интересов. И их необходимо поэтому срочно прекратить», — заявил Койтер на заседании программного комитета Пятого Ялтинского международного экономического форума.

Койтер назвал фейком публикации немецких СМИ о ситуации в Крыму и призвал при введении санкций учитывать волеизъявление жителей полуострова.

18 марта отмечалась пятая годовщина воссоединения Крыма с Россией. Крым вошел в состав РФ после проведенного на территории полуострова референдума, в результате которого большинство жителей отдали свои голоса за вхождение республики в состав России.