В Думе задумались о возврате «зимнего» времени

Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект, который в случае принятия вернет перевод времени в России . Единоросс предлагает переводить время на час вперед каждое последнее воскресенье марта, на час назад — каждое последнее воскресенье октября.

В пояснительной записке парламентарий объясняет, что принятие его инициативы сделает систему исчисления времени в России более «благоприятной».

По мнению депутата, возврат перевода времени сделает восходы и закаты не столь «чрезмерно» ранними, что повысит здоровье, качество жизни и работоспособность россиян, так как даст им больше светлого времени суток на досуг, отдых и занятия спортом.

«Чрезмерно ранние рассветы и закаты вызывают у населения справедливое недовольство», — добавил Барышев, отметив, что его законопроект направлен на реализацию прав граждан на отдых, охрану здоровья, занятия спортом и комфортную среду обитания.