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В Думе задумались о возврате «зимнего» времени 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от «Единой России» предложил повысить работоспособность граждан возвратом перевода времени, сообщает РИА Новости.
Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект, который в случае принятия вернет перевод времени в России. Единоросс предлагает переводить время на час вперед каждое последнее воскресенье марта, на час назад — каждое последнее воскресенье октября.
В пояснительной записке парламентарий объясняет, что принятие его инициативы сделает систему исчисления времени в России более «благоприятной».
По мнению депутата, возврат перевода времени сделает восходы и закаты не столь «чрезмерно» ранними, что повысит здоровье, качество жизни и работоспособность россиян, так как даст им больше светлого времени суток на досуг, отдых и занятия спортом.
«Чрезмерно ранние рассветы и закаты вызывают у населения справедливое недовольство», — добавил Барышев, отметив, что его законопроект направлен на реализацию прав граждан на отдых, охрану здоровья, занятия спортом и комфортную среду обитания.
Комментарии68
Политика , Андрей Барышев , Единая Россия , Госдума , РИА Новости
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