Данные десятков миллионов россиян уже в офшоре

Персональные данные десятков миллионов россиян уже в офшоре

Минкомсвязи За утечку персональных данных будут штрафовать — с таким предложением выступило недавно РФ . Действительно, проблема назрела: только за последнее время информация о гражданах утекла из известной соцсети , от оператора роскошных отелей, и даже столичные МФЦ оказались замешаны в таком же инциденте . Вот только кажется, что отечественные чиновники не смогут защитить нас с помощью штрафов. К примеру, как они будут наказывать офшорную фирму, которая прямо сейчас обрабатывает миллионы запросов россиян в визовых центрах, став самым настоящим монополистом в этой области?

Ежегодно наши сограждане совершают около 40 миллионов поездок за рубеж, зачастую прибегая к услугам визовых центров . Но можно ли быть уверенным в том, что вся передаваемая им информация — фамилии, домашние адреса, справка с указанием оклада и так далее — находится в безопасности? Вряд ли.

Пожалуй, одна из наиболее нашумевших историй с утечкой данных из визового центра, случившихся в это году, — скандал со знаменитыми российскими шпионами Петровым и Башировым. Мало того, что достоянием общественности стали документы «штирлицей нашего времени» , так ещё и сотрудник ВЦ в красках рассказал, как бравые парни получали свои визы в Великобританию.

Впору задаться вопросом: а возможна ли обратная ситуация? Нет. Документы всех иностранцев собирает не какая-нибудь российская компания, а все те же ребята, что и в Москве. А всё из-за того, что российский МИД заключил с договор на обслуживание наших дипмиссий в Великобритании, Германии, Канаде, Нидерландах, Польше, Швейцарии, Польше, странах Прибалтики с одной без преувеличения загадочной фирмой — VFS Global, в РФ действующей под личиной ООО «ВиЭф Сервисес». Именно она обрабатывает визовые запросы подданных зарубежных государств, да и россиян тоже.

Но что это за всесильная фирма, которая умудрилась втереться в доверие к ведомству Сергея Лаврова ? Чтобы разобраться с ней, нужно изучить, кто вообще имеет отношение к обработке личных данных граждан, пересекающих наши границы.

Итак, крупнейшим игроком на российском визовом рынке является указанная фирма VFS Global. По сути, её положение в отрасли близко к монопольному: согласно не хитрым подсчётам, контора занимает в ней 80-процентную долю, то есть оформляет 8 виз из 10. На первый взгляд, выглядит как очень солидный бизнес.

К слову, в России фирма так себя и позиционирует, представляясь «международной компанией» и частью туристического холдинга Kuoni Group, зарегистрированного в Швейцарии. Но так ли это? Kuoni Group в течение нескольких лет переживал трансформацию, распродавая свой туроператорский бизнес из-за серьезных финансовых пробоем. В частности, в 2014-м всё европейское направление перешло к германской группе компаний Rewe Group DER Touristik, а японская JTB Corp. приобрела направление, занимающееся развитием делового туризма

И вот тут начинается самое интересное.

В России под брендом VFS Global выступает, как уже было отмечено, ООО «ВиЭф Сервисес». Как можно понять из открытых источников, никакой связи с серьёзными швейцарскими бизнесменами отечественное ООО не имеет. Всё выглядит несколько запутаннее и не сказать, что спокойнее для наших персональных данных.

В настоящий момент корпоративная структура «ВиЭф Сервисес» такова: 100% ООО принадлежит кипрскому офшору VFS Global Cyprus Ltd. Ну, как принадлежит — все акции заложены лондонскому фонду Wilmington Trust, известному финансовому институту с более чем 100-летней историей . Но это ещё не всё, что можно сказать о собственниках ООО. Кипрскую фирму контролируют два других обитателя из разных «налоговых раёв»: 99% в ней принадлежит офшору из Объединённых Арабских Эмиратов FMC Croup (FZE), прописанному в Шардже, а оставшийся процент — фирме VFS Global Jersey Private Limited с острова Джерси, владения британской короны. То есть ООО «ВиЭф Сервисес» — офшор, махровее которого найти, наверное, нельзя.

Public domain

И здесь — стоп, машина, ведь указанные юрисдикции не раскрывают конечных бенефициаров компаний-резидентов. А значит, об истинных собственниках фирмы-монополиста на нашем визовом рынке остаётся только гадать. Однако невозможно не заметить во всей этой истории обилия британских хвостов — это и фонд, и Джерси, и Кипр, долгое время бывший колонией понятно какой империи. Такое обстоятельство в свете до предела обострённых отношений между Москвой и Лондоном тоже не способно добавить нам уверенности в безопасности персональных данных и способности наших спецслужб дотянуться до подозрительных иностранцев.

Не исключено, что сервера этой компании со всеми данным въезде и выезди из России за много лет уже давно расположены в Англии, что крайне удобно для МИ6.

Между тем, «ВиЭф Сервисес» действует максимально широко, являясь аккредитованным центром для множества государств — буквально от А до Э. Австрия, Болгария, Германия, Финляндия, Чехия, Эстония — этот список государств, куда едут наши сограждане, передав сведения о себе указанному ООО, далеко не исчерпывающий и уже пополнился отечественными дипмиссиями.

Таким образом, получается, что одна непрозрачная компания обрабатывает личную информацию как о россиянах, так и о «джеймсах бондах», въезжающих в РФ. Причём наши официальные власти — по крайней мере, в лице МИДа — вольно-невольно, но поддерживают её деятельность.

Вот только как сложилась ситуация, при которой персональные данные десятков миллионов человек были доверены офшору с неизвестными владельцами? Проводили ли компетентные органы проверку ООО «ВиЭф Сервисес» на предмет соответствия российским законам? И, в конце концов, проводило ли ведомство Сергея Лаврова тендер по выбору подрядчика или слепо доверилось первой попавшейся — или всё-таки подсунутой «доброжелателями» — фирме?

Вопросы же о безопасности как наших персональных данных, так и соблюдении национальных интересов России, очевидно, следует считать риторическим.