«Известия»: Россия потребует у США вернуть Ярошенко на родину

По данным издания, Минюст России направить соответствующий запрос 20 апреля.

Как отмечается, российская сторона потребует от США передачи Ярошенко для отбывания срока на родине.

При этом данное решение было принято Минюстом при взаимодействии с МИД России

Ранее сообщалось, что Ярошенко могут перевести в другую тюрьму в США.