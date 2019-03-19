Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал предложение НАТО о возвращении Крыма под контроль Украины.
«Иными словами, предложила передать Крым и Севастополь под контроль самого альянса», — написал сенатор на своей странице в Twitter.
Он пояснил, что если бы полуостров не стал российским в 2014 году, то военно-морская база в Севастополе уже давно была бы передана США.
«Но уже не выйдет», — резюмировал Пушков.
Крым стал российской территорией после проведённого в марте 2014 года референдума, в ходе которого более 97% жителей высказались за возвращение в состав РФ.
Ранее News.ru писал о том, что Россия призвала ЕС и НАТО перестать заниматься словоблудием и никому не нужным политиканством и признать выбор жителей Крыма быть частью РФ, который они сделали на референдуме пять лет назад.