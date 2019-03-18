МИД России призвал НАТО и ЕС признать выбор жителей Крыма

Владимир Путин , выступая в понедельник на торжествах, посвященных юбилею воссоединения Крыма Россией , сравнил крымчан и севастопольцев в период нахождения полуострова в составе Украины с бойцами Красной армии в первые месяцы Великой Отечественной войны.

«Я сейчас не побоюсь сделать определенное историческое сравнение. Поведение севастпольцев и крымчан напоминает мне поведение бойцов Красной армии в трагические месяцы начала Великой Отечественной войны, когда они, прорываясь к своим, выносили на себе поближе к сердцу боевые знамена своих частей. Так и вы, находясь вне рамок российской государственности, многие и многие годы на протяжении десятилетий сохранили в своем сердце и пронесли через эти годы любовь к нашей Родине, к России. Спасибо вам!», — сказал президент в поздравительной речи.

Ранее в понедельник глава государства участвовал в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской и Таврической ТЭС, а также осмотрел мемориальный комплекс «Малахов курган» в Севастополе , после чего встретился с общественностью.

Перемены, которые за последние пять лет претерпел полуостров, трудно недооценить.

Разумеется, в первую очередь речь идет об инфраструктуре, и прежде всего, транспортной.

В частности, был обновлен и оснащен по последнему слову техники международный аэропорт «Симферополь», где в 2020 году завершится реконструкция взлетно-посадочной полосы, что позволит аэропорту принимать практически все типы воздушных судов, типа Boeing-777-300ER и классом ниже без ограничений, даже при сложных метеорологических условиях.

Крымский мост в Керченском проливе — отдельный разговор.

С мая прошлого года по нему открыто автомобильное сообщение. В конце текущего года планируется начать железнодорожное сообщение.

В декабре 2018 года открыто движение по двум полосам новейшей автомагистрали «Таврида».

Также на полуострове была построена современная независимая от Киева энергетическая инфраструктура.

В 2014 году собственная генерация Крыма составляла 160 мегаватт, и 900-950 мегаватт поставлялось из Украины. За это время был проложен и работает энергомост, связавший Крым с Единой национальной энергосистемой.

В октябре 2018 года были запущены по одному энергоблоку на Балаклавской и Таврической ТЭС. Еще по одному введено сегодня, 18 марта 2019 года. Теперь их общая модность удвоится и будет доверена до 940 мегаватт.

Разумеется, все это дало толчок новому этапу развития туризма.

Так, в 2018 году в Крыму отдохнули 6,8 млн туристов, что на 38% больше, чем 2015 году. На полуострове создается пять туристическо-рекреационных кластеров собственно в Республике Крым (объём финансирования — 29 млрд 450 млн руб.) и еще два кластера в Севастополе (5 млрд 156 млн руб.)

За пять лет на Черноморский флот поставлено 6 подводных лодок, 5 надводных кораблей, а также 7 береговых ракетных комплексов, способных совместно с радиотехническими подразделениями контролировать акваторию Черного моря.

Кроме того, создана надежная система противовоздушной обороны, на базе систем С-400 «Триумф» и комплексов «Панцирь-С». Также запланированы поставки перспективных патрульных и ракетных кораблей и новейшими средствами радиоэлектронной борьбы и связи.

С учетом проживания на территории полуострова крымских татар много делается для реконструкции памятников мусульманской культуры.

Уже в 2020 году, завершится строительство главной мечети Крыма — Соборной мечети в Симферополе.

Также выработан и системный подход к мероприятиям с целью национально-культурного и духовного возрождение армянского, болгарского, греческого, ита¬ Not signльянского, крымско-татарского и немецкого народов.

Уделяется пристальное внимание решению вопросов жителей Крыма и Севастополя, в том числе тех, кто покинул пределы нашей страны.

Так, вид на жительство в РФ сразу по возвращению в Россию могут получить иностранные граждане либо их родственники по прямой восходящей линии, которые были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР. Завершается подготовка нормативных актов для получения ими гражданства в упрощенном порядке.

Уделяется внимание и развитию малого и среднего бизнеса на полуострове.

В частности в рамках деятельности Крымского регионального фонда развития промышленности на цели в 2019 году кредитования предприятий предусмотрено 53 млн руб. Благодаря выделению этой суммы — в случае одобрения необходимого числа сделок в регионе удастся выдать общий займ предприятиям в размере до 176 млн руб.

В Крыму с 2015 года работает «Корпорация МСП», которая предоставляет кредитную поддержку предприятиям региона. Консолидированный объем финансовой поддержки субъектам МСП составил в Республике Крым — 8 млрд 935 млн рублей в рамках 691 сделки, в Севастополе — 1 млрд 216 млн рублей, в рамках 140 сделок.

Также действует Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым, которым выдано 664 займов на общую сумму 919 млн рублей.

В Севастополе же в ближайшие годы планирует создать культурно-образовательный кластер, в который войдут Театр оперы и балета, Высшая школа музыкального и театрального искусства, хореографическая академия, музейный комплекс.

В структуре севастопольского центра возможно предусмотреть хранилище и научно-археологический комплекс. Для молодых сотрудников кластера планируется построить 357 квартир.

Вечером в понедельник в связи с пятой годовщиной воссоединения Крыма с Россией Москва обратилась к ЕС НАТО с призывом признать свободный выбор жителей полуострова.

«Хотелось бы, чтобы в ЕС и НАТО перестали заниматься политиканством и прислушались, наконец, к голосу крымчан», ― отметил МИД РФ.

«Пора признать сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор и обратить внимание на позитивные изменения в его жизни в составе Российской Федерации, как это уже сделали многочисленные неангажированные представители общественных и политических кругов западных стран. Очередная годовщина воссоединения Крыма с Россией — хороший повод для этого», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.