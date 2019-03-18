Очередной решительный: Киев протестует против визита Путина в Крым

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 18 марта 2019 года президента РФ Владимира Путина на временно оккупированные Российской Федерацией территории Украины — Автономной Республики Крым и Севастополя", — говорится в заявлении.

Киевские власти расценивают визит российского лидера, как "грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", а также "циничное и демонстративное пренебрежение общепризнанными принципами и нормами международного права".

"МИД Украины в очередной раз заявляет, что никакие поездки российских чиновников в Крым не изменят закрепленный в конституции Украины статус Автономной Республики Крым и Севастополя", — заявили в Киеве.

Как сообщалось, 18 марта в Симферополе Путин также примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины референдума и воссоединения полуострова с Россией.

В понедельник ранее глава государства принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской и Таврической ТЭС и осмотрел мемориальный комплекс "Малахов курган" в Севастополе. После этого он прибыл в крымскую столицу на встречу с общественностью.