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Медведев: Крым навсегда останется частью России 

ТАСС 16 минут назад
Фото: ТАСС
Крым навсегда останется частью России, экономические санкции, давление или военные угрозы из-за этого региона в адрес РФ бесполезны, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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"Пять лет назад был подписан договор между Россией и Республикой Крым о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. На референдуме жители полуострова приняли историческое решение — войти в состав Российской Федерации, сделав тем самым самый важный выбор. Любые экономические санкции, политическое давление, военные угрозы — бесполезны. Мы снова вместе, и это — навсегда", — приводятся слова премьер-министра на сайте кабмина.
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Политика , Дмитрий Медведев , Республика Крым
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