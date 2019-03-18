Крым навсегда останется частью России, экономические санкции, давление или военные угрозы из-за этого региона в адрес РФ бесполезны, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Пять лет назад был подписан договор между Россией и Республикой Крым о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. На референдуме жители полуострова приняли историческое решение — войти в состав Российской Федерации, сделав тем самым самый важный выбор. Любые экономические санкции, политическое давление, военные угрозы — бесполезны. Мы снова вместе, и это — навсегда", — приводятся слова премьер-министра на сайте кабмина.