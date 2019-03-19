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Ройзман жестко высказался об экс-чиновнице «никто не просил рожать» 

Ura.Ru 34 минуты назад
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман назвал экс-главу свердловского департамента молодежной политики Ольгу Глацких «безмозглой чиновницей», которая находилась не на своем месте. Заявление прозвучало в эфире программы «Личный прием» на радиостанции «Эхо Москвы».
В эфире Ройзман рассказывал о людях, которые приходили к нему на личный прием. Когда речь зашла о проблеме помощи и поддержки многодетных семей, ведущая Ирина Воробьева вспомнила скандальную фразу Глацких о том, что государство не просило россиян рожать, а значит, ничего им не должно. В ответ на это экс-мэр заявил:
«Это не государство говорит, это сказала одна безмозглая чиновница, которая просто не на своем месте находилась. И, кстати, вот эта кадровая политика, когда люди находятся не на своих местах, это то, что губит страну. У государства есть эта проблема и государство ее пытается как-то решать», — заявил Ройзман.
Скандал вокруг Ольги Глацких разгорелся в ноябре прошлого года. На встрече со школьниками в Кировграде она заявила, что государство не просило россиян рожать детей, а значит, ничего им не должно. После служебной проверки она получила выговор, но позже написала заявление об увольнении с поста директора департамента молодежной политики Свердловской области.
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Комментарии3
Политика , Видео , Ирина Воробьева , Евгений Ройзман , Эхо Москвы , Екатеринбург
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