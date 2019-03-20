Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приехала на Украину, где планирует присутствовать на суде в Киеве по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
Как сообщил ранее адвокат Андрей Доманский, Вышинского этапировали из херсонского в киевское СИЗО, так как 20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть жалобу на незаконность его ареста. Москалькова заявила ранее своей украинской коллеге, что хочет присутствовать на суде по делу руководителя портала РИА Новости Украина в Киеве.
Москалькова 18 марта обратилась к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой содействовать обеспечению надлежащих условий содержания Вышинского в СИЗО. В обращении отмечается, что Вышинский содержится в камере, где отсутствует электричество и искусственное освещение, он не обеспечен спальными принадлежностями, за исключением простыни, у него нет матраса.
"Такая ситуация пагубно отражается на здоровье подозреваемого", — отметила Москалькова.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
В ходе встречи в Женеве Москалькова передала верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет письмо в защиту Вышинского, в котором она просит международное сообщество обратить внимание на ситуацию Кирилла Вышинского, повлиять на украинскую сторону и помочь в проведении независимого медицинского обследования.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.