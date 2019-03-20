Москалькова прибыла на Украину для участия в суде по делу Вышинского

Как сообщил ранее адвокат Андрей Доманский , Вышинского этапировали из херсонского в киевское СИЗО , так как 20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть жалобу на незаконность его ареста. Москалькова заявила ранее своей украинской коллеге, что хочет присутствовать на суде по делу руководителя портала РИА Новости Украина в Киеве.

Москалькова 18 марта обратилась к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой содействовать обеспечению надлежащих условий содержания Вышинского в СИЗО. В обращении отмечается, что Вышинский содержится в камере, где отсутствует электричество и искусственное освещение, он не обеспечен спальными принадлежностями, за исключением простыни, у него нет матраса.

"Такая ситуация пагубно отражается на здоровье подозреваемого", — отметила Москалькова.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

В ходе встречи в Женеве Москалькова передала верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет письмо в защиту Вышинского, в котором она просит международное сообщество обратить внимание на ситуацию Кирилла Вышинского, повлиять на украинскую сторону и помочь в проведении независимого медицинского обследования.