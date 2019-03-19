Россия готова к контактам с США по Венесуэле

Сергей Рябков. Россия готова продолжать контакты с США по ситуации в Венесуэле , в какой форме они будут осуществляться — не так важно, заявил замглавы МИД РФ "Мы готовы и настроены продолжать диалог с США на эту тему (Венесуэлы). Серьезность ситуации не оставляет места для ошибки. Мы должны максимально точно понимать подходы. В какой форме это будет осуществляться, это вторично. Если это будут специализированные контакты — да, мы к ним готовы. Если это будет работа по каналам посольств в Москве и Вашингтоне, это тоже эффективная форма. По крайней мере, с российской стороны проблем здесь не будет", — сказал Рябков итогам встречи со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом в Риме.