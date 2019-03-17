Москва нашла способ проучить Киев за Крым

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Слуцкий: РФ может заявить об ущербе для Крыма от Киева на международном уровне 

Украина.ру 1 час назад
Украинское руководство часто использует тезис о якобы уничтоженной крымской экономике после воссоединения с Россией. Однако реальная ситуация, с которой столкнулась Российская Федерация после 2014 года, показала, что за все годы независимости Украина не заботилась о развитии полуострова.
«Думаю, свою позицию мы обязательно заявим на всех возможных международных и межпарламентских площадках, конференциях и форумах, самом высоком уровне. Мировое сообщество должно понять, что Крым действительно здорово потерял за эти 23 года пребывания в составе Украины», — подчеркнул Слуцкий.
Ранее на совместном заседании Совета Госдумы и Госсовета Крыма 15 марта председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе.
Позднее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что совместная рабочая группа Госдумы и Госсовета республики начнет подсчитывать ущерб от нахождения полуострова в составе Украины в течение ближайшего месяца, после того как будет выработан механизм таких подсчетов.
В свою очередь вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отметил, что такой ущерб может исчисляться триллионами рублей.
Слуцкий считает, что подсчет теоретического ущерба является выполнимой задачей.
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Комментарии319
Политика , Видео , Ефим Фикс , Сергей Аксенов , Вячеслав Володин , Госдума , Республика Крым
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