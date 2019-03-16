В Сети отреагировали на идею украинского политика «взять Россию в рабство»

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины. Он предложил профильным комитетам нижней палаты парламента оценить ущерб экономики полуострова "за счет той разрушительной политики Киева, которая там насаждалась" и проверить случаи нарушения прав крымчан.

В ответ на это Пискун заявил, что Россия триста лет "использовала земли Киевской Руси", включая "их" (Украины. — Прим.ред.) Новгород. В случае отказа Москвы экс-генпрокурор предложил "взять ее в рабство".

Идея экс-генпрокурора Украины не осталась незамеченной пользователями ВКонтакте и твиттера.

"Ну, я догадывался, конечно, что Новгород основали украинцы. Не, ну а кто еще?", — написал @LargeGreyBolt.

"А что-то не слышно, им уже заплатила Золотая Орда?", — поинтересовалась @nem_lana.

"Так и хочется цитировать одного дипломата", — вспомнил пользователь Дмитрий Филиппов известную фразу главы МИД Сергея Лаврова.

"Когда же они выставят счет за то, что Черное море руками выкопали тысячу лет назад?" — сыронизировал Alex Gd.

"С рабством — это он круто! И демократические страны поддержат, наверное", — отметил Константин Молодкин.

Российский сенатор Сергей Цеков назвал заявление экс-генпрокурора "ерничаньем". Парламентарий отметил, что разбирающиеся в истории люди понимают, как формировались государства. Пискун же, по мнению Цекова, даже будучи генпрокурором "сплошь и рядом говорил всякие глупости".