Россия снова запугала Запад ракетами

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Россия снова пригрозила Западу ракетами 

Lenta.ru + ещё 1 28 минут назад
Россия может разместить новые ракеты на своей европейской территории при условии, что США поступят аналогичным образом и нарастят свой арсенал в Европе. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» рассказал замминистра иностранных дел Александр Грушко.
«Мы будем принимать все необходимые ответные и симметричные меры для того, чтобы обеспечить баланс в сфере ДРСМД [Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности]. Но одновременно мы не планируем размещать ракеты, в том числе в европейской части страны, до тех пор, пока в Европе не появятся соответствующие американские средства», — отметил Грушко.
Таким образом, по словам замглавы МИД, Брюссель сам заинтересован в сдерживании оружейного потенциала США и должен «воспротивиться этим планам, если они реально появятся».
Ранее в похожем ключе высказывался посол России в США Анатолий Антонов. Он говорил, что Москва вынуждена будет развернуть свои ракеты, в результате чего «вся территория Европы будет покрыта».
В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что, несмотря на агрессивные заявления российских властей, альянс не собирается размещать новые ракеты в европейских странах.
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Комментарии30
Политика , Армия , Видео , Оружие , Йенс Столтенберг , Александр Грушко , Анатолий Антонов , МИД , НАТО
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