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Власти Крыма оценили ущерб от нахождения в составе Украины 

Р-Спорт 1 час назад
Экономические потери Крыма от пребывания в составе Украины станут грустной статистикой для нынешней киевской власти, речь идет о сотнях миллиардов рублей, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возместить. Поручение было дано профильным думским комитетам и госсовета Крыма.
"Если мы начнем считать, то для руководителей Украины это будет очень грустная статистика. Там речь идет не о миллиардах, а, наверное, о сотнях миллиардах, а возможно, о триллионах рублей как минимум. К примеру, возьмем разрушенную действиями киевских властей систему Северо-Крымского канала, промышленные предприятия, которые намеренно обанкротили и разграбили, и таких примеров множество", — сказал РИА Новости Фикс.
Вице-спикер подчеркнул, что поручение Володина своевременное, важное, выверенное и нужное.
"Когда будут озвучены все экономические потери полуострова от пребывания в составе Украины, то украинские и западные деятели, которые сегодня что-то требуют и хотят от Крыма, наконец-то поубавят свой пыл и желание нажиться на крымчанах", — сказал Фикс.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Комментарии53
Политика , Видео , Ефим Фикс , Вячеслав Володин , ООН , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
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