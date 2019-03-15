Москва ответила на критику российского посла в Минске

Поводом стало интервью Михаила Бабича РИА Новости о перспективах белорусско-российских отношений и работе по определению путей развития Союзного государства. В частности, Бабич подчеркнул, что Москва не предлагала Белоруссии становиться частью России, но готовы рассматривать любые другие интеграционные сценарии. Кроме того, Бабич заверил, что президент Александр Лукашенко может рассчитывать на Москву при угрозе суверенитету Белоруссии с Запада, аналогичным "цветным революциям".

После этого интервью пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз порекомендовал российскому после проявить немного уважения и вникнуть в специфику страны пребывания.

Это высказывание белорусской стороны прокомментировал в эфире телеканала №Россия 24" российский посол в Белоруссии Михаил Бабич.

"Ситуация такова, что мы неоднократно просили коллег все выпады и взаимные упреки, которые достаточно часто стали звучать, оставить и перейти к перейти на нормальный, цивилизованный язык общения, когда аргументы и факты станут основой для дальнейшего диалога, — пояснил Михаил Бабич. — Находясь здесь, в республике, наша дипломатическая миссия эффективно работает, изучает ситуацию, анализирует ситуацию, взаимодействуем эффективно с коллегами. В принципе, у нас нет никаких проблем и вопросов по взаимодействию, по обмену информацией, по нахождению компромиссов в достаточно сложных ситуациях. Я думаю, что это всего-навсего очередной эмоциональный всплеск. Мы понимаем, чем это вызвано. Понимаем, что это рядовой клерк, так сказать, высказал позицию, которая нам хорошо известна".

Российская сторона спокойно реагирует на комментарии МИД Белоруссии, касающиеся двусторонних отношений, продолжил Бабич. Критика представителя МИД Белоруссии не повлияет на работу российской дипмиссии.