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Депутата будут судить за репост 

News.ru + ещё 3 40 минут назад
Фото: Александр Коровайный/Facebook
Административное дело по статье об осуществлении деятельности нежелательных организаций завели на депутата Ейского районного совета Краснодарского края Александра Коровайного. Политик сделал репост картинки издания «МБХ Медиа».
Представитель прокуратуры объяснил мужчине, что СМИ, изображением которого он поделился, связано с нежелательной организацией «Открытая Россия», передаёт «Новая газета».
«В протоколе пишут, что картинка также была размещена в группе «Открытая Россия» в фейсбуке, откуда и был репост. По их логике с моей страницы можно было перейти по ссылке в группу, а там в свою очередь эмблема нежелательной организации и возможность перейти на сайт, так же заблокированный», — рассказал парламентарий.
На изображении сравнивались цены на продукты и бензин, а также курс доллара в 2009 и 2019 году.
Ранее News.ru писал, что полицейские нагрянули в офис общественного сетевого движения «Открытая Россия» на Петровке, где должна была состояться так называемая прямая линия с олигархом Михаилом Ходорковским.
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Политика , Михаил Ходорковский , Генпрокуратура РФ , Краснодарский Край
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