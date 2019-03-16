В Германии потребовали уважать Россию

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Немецкий депутат призвал Запад снять санкции против России 

RT на русском + ещё 23 6 часов назад
Член берлинской палаты депутатов, немецкий политик из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн заявил о необходимости снятия западных санкций, наложенных на Россию.
Об этом он сказал РИА Новости.
«Санкции наносят ущерб сотрудничеству с Россией и ставят под угрозу рабочие места в Германии. АдГ выступает принципиально против санкций против России и Крыма. Эти санкции должны быть сняты как можно скорее. Граждане Крыма провели референдум. Мы в АдГ приветствуем, что граждане могут участвовать в принятии решений по важным вопросам», — сказал он.
Политик отметил, что голосование о присоединении Крыма к России «было демократичным и его нужно уважать».
Отдельно Линдеманн добавил, что санкции против Крыма мешают проводить студенческие и школьные обмены, а также из-за них крымские немцы «не могут больше посещать своих родственников в ФРГ», ведь они не могут получить визы в немецком посольстве в Москве, а ехать за визами в Киев они опасаются, так как боятся быть застреленными или арестованными.
Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что итальянская сторона работает над отменой антироссийских санкций.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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Комментарии231
Политика , Видео , РИА Новости , Германия , Республика Крым
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