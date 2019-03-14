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Лавров заявил, что Москва продолжит поддерживать Каракас 

ТК «Звезда» + ещё 2 14 марта 2019
Фото: РИА Новости
Сергей Лавров назвал Венесуэлу равноправным членом международного сообщества.
Россия поддерживает права Венесуэлы как равного члена международного сообщества. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой в Вене.
«Мы поддерживаем международное право, поддерживаем права Венесуэлы как равного члена международного сообщества, это наша позиция», — сказал Лавров.
Арреаса в ходе встречи добавил, что недавний визит вице-президента страны Делси Родригес в Россию «был очень успешным, стороны продвинулись по многим вопросам взаимодействия.
В ходе разговора с Лавровым об обострении ситуации в Венесуэле Арреаса отметил, что решение проблем должно происходить по международным нормам, при этом, по его словам, ООН — это место, где „приходится сражаться“.
»Если битва будет основываться на Уставе ООН, то мы выиграем», — поддержал его Лавров.
Переговоры проходят на полях 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене.
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Политика , Ближний Восток , Сергей Лавров , МИД , ООН , Вена , Венесуэла , Москва
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