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В Кремле назвали США источником слома ДРСМД 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия отвергает упреки в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Именно США стали источником его слома, подчеркнули в Кремле и назвали планы американцев испытать запрещенные ракеты логическим продолжением этой позиции.
Напомним, что о таком намерении ранее сообщили иностранные СМИ.
"Мы категорически не согласны с упреками в наш адрес, что мы не хранили верность этому документу", — заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. — Наоборот, весьма аргументировано и с доказательствами мы демонстрировали всем, что именно США стали источником слома этого документа, фактически пойдя на нарушения".
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Вашингтон заранее включил пункт о научно-исследовательских работах по этим ракетам в проект бюджета.
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