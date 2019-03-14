В Кремле назвали США источником слома ДРСМД

Россия отвергает упреки в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Именно США стали источником его слома, подчеркнули в Кремле и назвали планы американцев испытать запрещенные ракеты логическим продолжением этой позиции.

Напомним, что о таком намерении ранее сообщили иностранные СМИ.

"Мы категорически не согласны с упреками в наш адрес, что мы не хранили верность этому документу", — заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. — Наоборот, весьма аргументировано и с доказательствами мы демонстрировали всем, что именно США стали источником слома этого документа, фактически пойдя на нарушения".

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Вашингтон заранее включил пункт о научно-исследовательских работах по этим ракетам в проект бюджета.